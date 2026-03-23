La narradora de LaLiga Alba Oliveros responde a las críticas: "Me siento muy querida cuando voy al estadio y me paran por la calle"

Desde hace ya varias temporadas, la narradora vallisoletana Alba Oliveros forma parte del elenco de narradores y presentadores de LaLiga en Primera y Segunda División. Cada fin de semana, su voz acompaña a miles de aficionados que siguen los partidos, ya sea desde casa o a través de diferentes plataformas, consolidándose como una figura reconocible dentro del panorama futbolístico español.

El caso de Oliveros, sin embargo, es singular dentro del mundo de la narración deportiva. A lo largo de su trayectoria, ha recibido numerosas críticas por su estilo a la hora de narrar los encuentros. Su forma expresiva, que para algunos resulta diferente o poco convencional, ha sido objeto de debate constante en redes sociales.

Viral en redes sociales

De hecho, varios de sus momentos más llamativos se han convertido en vídeos virales, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Estas piezas han contribuido tanto a aumentar su popularidad como a alimentar la polémica en torno a su figura profesional.

Durante su participación en el pódcast de Post United, Oliveros fue preguntada de forma directa por su mejor y su peor momento frente a los micrófonos. También abordó sin rodeos las críticas que ha recibido durante su carrera, mostrando una actitud reflexiva pero firme sobre su trabajo.

¿De qué equipo son los narradores?

"No entiendo que digan que hay narradores de un equipo o de otro, aunque lo sean, y lo manifiesten, no se nota nada en los partidos", afirmó, dejando clara su postura sobre la supuesta parcialidad en las retransmisiones deportivas.

En un tono más distendido, también compartió algunas anécdotas curiosas relacionadas con su popularidad. "Un chaval en un bar me enseñó un sticker con mi cara con el peñijo tiene amigos", relató, evidenciando el impacto que ha tenido su figura más allá de las retransmisiones.

Además, explicó cómo incluso dentro de ese contexto humorístico existe cierta complicidad: "Peñijo es consciente de esto, lo sabe y le hacen la coña". Estas situaciones reflejan cómo su presencia ha trascendido lo estrictamente profesional para formar parte de la cultura digital.

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Los inicios, en la Pandemia

Por otro lado, recordó sus inicios en 2020 y su pasión por narrar, incluso en contextos informales: "En la pandemia jugué mucho al FIFA, mis amigos le daban mute y yo narraba los partidos, me gustaba", decía. A pesar de las múltiples críticas que ha recibido en redes sociales, Oliveros asegura sentirse respaldada en el trato directo: "Yo me siento muy querida en persona con la gente, cuando voy a un estadio, me paran por la calle...", añade.