Nairobi será sede en 2029 de los primeros Mundiales de atletismo en África

Nairobi y Múnich ya tienen el billete para organizar los próximos grandes Mundiales de Atletismo. La capital de Kenia albergará la edición de 2029, mientras que Múnich será la sede en 2031, después de imponerse en uno de los procesos de candidatura más disputados de la historia de la competición.

La decisión fue tomada durante la 242ª Reunión del Consejo Mundial de Atletismo, celebrada en Budapest entre el lunes y el martes, y supone un hito especialmente relevante para el continente africano. Por primera vez, el Campeonato Mundial de Atletismo se disputará en África, con Nairobi como escenario en 2029. Dos años después, el evento regresará a Alemania por tercera vez, en esta ocasión con el emblemático Estadio Olímpico de Múnich como protagonista.

"Tuvimos la suerte de contar con cuatro candidaturas excepcionales para 2029 y 2031, y esta no fue una decisión fácil para el Consejo", explicó el presidente de World Athletics, Sebastian Coe. "La calidad, la ambición y el compromiso demostrados por los cuatro candidatos subrayan la fortaleza y el atractivo global del Campeonato Mundial de Atletismo".

La elección también responde al objetivo de la federación internacional de seguir expandiendo el campeonato por diferentes continentes. "Con esta decisión del Consejo, seguimos cumpliendo nuestra misión de impulsar el atletismo a nivel mundial mediante la celebración de nuestros Campeonatos Mundiales de Atletismo en Asia, África y Europa durante sus próximas tres ediciones", añadió Coe.

El presidente de World Athletics destacó las virtudes de las dos candidaturas elegidas, pese a presentar proyectos muy diferentes. "Nairobi y Múnich presentaron dos propuestas muy atractivas. Ofrecen oportunidades muy diferentes, pero igualmente emocionantes, para nuestro deporte, y me complace que ahora podamos empezar a trabajar con ambas ciudades para organizar dos campeonatos de talla mundial", señaló.

Nairobi, un Mundial histórico para África

La designación de Nairobi 2029 supone un antes y un después para el atletismo. África acogerá por primera vez el mayor campeonato mundial de este deporte, en un país cuya relación con el atletismo forma parte de su propia identidad.

"Nairobi presentó una candidatura convincente y emotiva, y llevar el Campeonato Mundial de Atletismo a África por primera vez será histórico", afirmó Coe. El dirigente recordó además el enorme peso de Kenia en la historia del atletismo mundial y la cantidad de grandes campeones que ha dado el país.

Entre ellos figuran los campeones mundiales Faith Kipyegon, Vivian Cheruiyot, Eliud Kipchoge, Hellen Obiri y David Rudisha, además del bicampeón olímpico Kip Keino, el múltiple campeón mundial de campo a través Paul Tergat y la campeona mundial de medio maratón Tegla Loroupe.

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"Era importante que el Campeonato Mundial de Atletismo se celebrara en África cuando contábamos con el anfitrión adecuado, la candidatura idónea y las circunstancias propicias. Nairobi ha demostrado de forma contundente que este es su momento", concluyó Coe.