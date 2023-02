Nadal pide el Laureus para Messi: "Este año te lo mereces tú"

El tenista balear agradeció la nominación al premio que reconoce al mejor deportista del año, pero pidió el galardón para el argentino Leo Messi podría ganar su segundo premio Laureus tras conseguirlo en 2020 y con los méritos de haber ganado el Mundial y la Finalissima

"Un honor ser nominado para los premios Laureus como 'mejor deportista masculino del año'... pero este año te lo mereces tú, Leo Messi". Estas han sido las sorprendentes declaraciones de Rafael Nadal en redes sociales tras la nominación del tenista español a los premios Laureus. El balear vuelve a demostrar ser un ejemplo en cuanto a valores y 'fair play' se refiere.

Los premios Laureus son unos galardones entregados anualmente que reconocen a los mejores deportistas del año tanto de forma individual como colectiva. Se trata de uno de los trofeos más especiales en el mundo del deporte que premia los méritos de los deportistas de todas las disciplinas.

Este lunes se conocieron los nominados a los premios Laureus. En la categoría de 'mejor deportista masculino del año' han sido nominados Kylian Mbappé, Lionel Messi, Max Verstappen, Mondo Duplantis, Rafael Nadal y Stephen Curry. El argentino parte como favorito para ganar su segundo Laureus tras llevar al éxito a la Selección Argentina y ganar el Mundial.

Rafael Nadal, que ya ganó el trofeo en 2011 y 2021, publicó en redes sociales el agradecimiento por la nominación al premio y, a su vez, animó a Leo Messi como ganador del galardón por sus méritos deportivos este año: "Un honor ser nominado para los premios Laureus como 'mejor deportista masculino del año'... pero este año te lo mereces tú, Leo Messi".

Rafa Nadal on IG 📲🎾🇪🇸



“An honor to be nominated again to the Laureus Sportsman of the year… but… this year… let’s go Messi, you deserve it.” pic.twitter.com/UyIvI2enQK