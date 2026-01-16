Nacho Elvira toma el mando en Dubai en lucha contra el viento

El Dubai Invitational vivió una jornada de autentico órdago con fuertes rachas de viento que condicionó el segundo día de juego, aunque esas condiciones draconianas no impidieron al cántabro Nacho Elvira, situarse en lo más alto de la clasificación (-5), junto al irlandés Shane Lowry.

Ambos firmaron este viernes vueltas de 68 golpes (-3) para tomar el mando del torneo, con dos golpes de renta sobre sus perseguidores, entre ellos el joven barcelonés David Puig (-3) y Ángel Ayora, en la quinta plaza (-2). Una jornada brutal donde solo nueve jugadores lograron jugar bajo par. McIlroy, el gran favorito, se fue a los 74 golpes (+3).

Elvira se metió en la contienda por el titulo con dos jornadas todavía por delante, gracias a cuatro birdies en sus últimos seis hoyos para un 68, la mejor ronda del día, y llegar a cinco bajo par.

Puig, tercero

Lowry también se defendió bien de las malas condiciones de juego, para meterse en la cabeza, después de compartir partida con el gran favorito, Rory McIlroy. "Muy contento. Fue difícil y realmente complicado", dijo Lowry. "Si juego al golf así el resto de la temporada con esa mentalidad, me irá bastante bien."En el primer torneo del año no sabes qué esperar. Así que salir en el último grupo el sábado es genial, y hay que seguir así y ya veremos qué pasa".

Shane Lowry se mostró más que feliz por un día muy complicado al que logró sobrevivir / ET

Elvira se había anotado tres bogeys y dos birdies en sus primeros 12 hoyos, pero su racha de birdies para completar su segunda ronda le permitió compartir el liderato con Lowry. "Siento que desde el tee le pegué muy bien. Es algo con lo que tuve dificultades antes, así que hicimos un par de cambios y creo que está dando sus frutos", dijo Elvira.

Armitage y el español David Puig quedaron empatados en el tercer lugar con tres bajo el par, mientras que McIlroy, Lawrence, Rozner y el español Ángel Ayora quedaron un golpe más atrás con dos bajo el par.

David Puig sigue muy vivo en Dubai a pesar de las malas condiciones climatológicas / DPWT

Puig lograba acabar en una meritoria tercera plaza provisional, después de sumar dos hirientes triples bogeys que parecían hundir su vuelta. Aunque el de La Garriga no se rindió en ningún momento, y rehacía el vuelo con cuatro birdies en los segundos nueve hoyos para acabar con un +1 que le permitía seguir en lo más alto de la tabla, mediado el torneo.