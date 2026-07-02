Nacho Elvira se sitúa al frente de la ‘Armada española’ en el BMW International Open

El español Nacho Elvira protagonizó la mejor actuación española en la primera jornada del BMW International Open, firmando una brillante tarjeta de 67 golpes (-5) que le permitió situarse en la novena plaza tras los primeros 18 hoyos del torneo del DP World Tour que se disputa en el Golfclub München Eichenried.

El cántabro volvió a demostrar el excelente momento de juego que atraviesa, completando una ronda muy sólida en un recorrido que ofreció numerosas oportunidades de birdie, aunque también castigó cualquier falta de precisión. Su vuelta le mantiene plenamente en la pelea por el liderato en un torneo que, como es habitual en Múnich, arrancó con una clasificación muy comprimida y con numerosos aspirantes separados por apenas unos golpes. El liderato lo comparten los sudafricanos Schaper y Du Plessis,con -8

La representación española dejó además otras actuaciones destacadas. Eugenio Chacarra, que llegaba a Alemania después de enlazar dos victorias consecutivas en el DP World Tour, inició el campeonato con una ronda de par que le permite mantenerse cerca de las primeras posiciones y afrontar con optimismo la segunda jornada. El madrileño confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y continúa presentando credenciales para luchar por un nuevo triunfo.

Buen inicio español

También superaron con solvencia el estreno otros integrantes de la Armada como el barcelonés Quim Vidal (-3), mientras que jugadores experimentados como Sergio García (-1), Rafa Cabrera Bello, Jorge Campillo (-1) o Pablo Larrazábal (-2) buscarán ganar posiciones este viernes para asegurar su presencia durante el fin de semana en un torneo que promete una intensa batalla por el título.

El BMW International Open comenzó con un ritmo de juego elevado y con condiciones prácticamente ideales en el Golfclub München Eichenried, donde los jugadores más acertados con el putter fueron capaces de aprovechar las numerosas opciones de birdie. La igualdad quedó patente desde el inicio, con varios golfistas compartiendo las primeras posiciones y dejando completamente abierta la lucha por el liderato antes de la segunda jornada.

Con Elvira como mejor español del día y Chacarra nuevamente instalado entre los candidatos a pelear por los puestos de privilegio, la delegación española afronta la segunda ronda con fundadas opciones de mantener un papel protagonista en uno de los torneos más prestigiosos del calendario europeo.