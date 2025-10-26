Nacho Elvira, segundo, firma una gran semana en el Genesis Championship

El DP World Tour 2025 ha llegado a su trance definitivo con la prueba final del Back 9, el Genesis Championship, última cita antes de los play offs de Abu Dabi y Dubai en la que Nacho Elvira ha firmado una excelente segunda posición.

Sólo un jugador local, el surcoreano Junghwan Lee (-11), ha mejorado el -8 de Nacho Elvira, que comenzaba la jornada final emplazado en la primera posición tras firmar vueltas de 68, 68 y 69. En la cuarta, un 71, par del campo, no ha sido suficiente para contener el empuje de Lee (64). Los bogeys a los hoyos 17 y 18 han sido determinantes para dejar al español fuera de un hipotético play off.

Nacho llegaba a tierras coreanas en el puesto 92 de la Race to Dubai y, por tanto, claramente fuera del torneo de Abu Dhabi, donde aproximadamente entrarán los primeros 73 del ranking (según las ausencias que haya, pues corre puesto).

Gana posiciones en la 'Race to Dubai'

Y el jugador español, con su segundo puesto final en Corea ha ascendido hasta el puesto 46º de la Race, asegurándose la presencia en el primer play off, el de Abu Dhabi, y dejándose más que franco el camino hasta la mismísima Final de Dubai, donde entran los 50 mejores. Tendría que darse una carambola asesina para que Elvira no entrara.

Además, el torneo de Corea del Sur ha dejado a Ángel Ayora (-6), Rafael Cabrera (-5) y Jorge Campillo (-5) dentro del Top 20.