Nacho Elvira y Alejandro Del Rey, la esperanza en el RCG El Prat y el ‘batacazo’ de Ángel Ayora

La segunda jornada del Estrella Damm Catalunya Championship en el RCG El Prat estuvo cargada de polémica en la sesión matinal tras la penalización de Ángel Hidalgo y por la tarde, mucho dramatismo, en un día dónde los españoles trataron de remontar el vuelo aunque en las primeras posiciones solo se ‘coló’ el madrileño Nacho Elvira, que ya fue el mejor en la ronda matinal (-4), para acabar la jornada con -6.

Tras Elvira, decimotercero, un sólido Alejandro Del Rey, otra de las esperanzas de la ‘armada española’ (-5) después que el asturiano Iván Cantero, el mejor español en la primera jornada, perdiera fuelle en la segunda jornada, aunque lograba reengancharse con un -1 en el día y para un total de -5.

Tras la jornada matinal, dónde también se ganaba el billete para el fin de semana el profesional de Golf Moià, Adri Arnaus y el canario Rafa Cabrera Bello, el protagonismo de los españoles pasaba a la sesión de tarde, con algunos jugadores importantes como el barcelonés Pablo Larrazábal, Eugenio López-Chacarra y el malagueño Ángel Ayora.

Nacho Elvira, satisfecho de su segunda vuelta que le mantiene en la zona alta de la clasificación / SPORT

Un final dramático

Tras unos primeros nueve hoyos que todos sortearon con cierta solvencia, los problemas empezaron a llegar en los segundos nueve, que se convirtieron en la ‘tumba’ de Pablo Larrazábal (+1), que tenía la ilusión de jugar el fin de semana ante su público, y el malagueño Ángel Ayora, también con +1, y que la próxima semana debuta en el PGA Championship, pero que el RCG El Prat se le atragantó por completo en unos segundos nueve hoyos que no olvidará.

Larrazábal penalizaba con dos bogeys en los primeros nueve, dejándose la opción de recuperar uno en el hoyo nueve. Remontaba en el 10, pero no lograba coger carrerilla, y un doloroso bogey en el 16 y sin sacar el birdie en el 17, le obligaba a un ‘eagle’ que no llegó para acabar por encima del par e irse para casa a su pesar y de sus amigos y socios del RCG El Prat.

Pablo Larrazábal no pudo meterse en el corte del torneo en su club / SPORT

El que peor lo pasó fue el joven malagueño Ángel Ayora, que estuvo con la vuelta más que controlada tras los primeros 10 hoyos con un -5 que parecía empujarle a los primeros puestos, pero que se torció de manera irreversible en los segundos.

Nueve hoyos para olvidar

Tuvo sus opciones de birdie en el 11 y 12, pero se le escaparon. Y a partir de aquí, un autentico drama para el andaluz. En el 13 cometía bogey, y el autentico mazazo llegó en el 14 donde una mala salida, le acabó condenando a un triple bogey del que mentalmente ya no se repuso.

Un nuevo bogey en el 15 y ya necesitado de recortar golpes de manera urgente, acabaron por condenarle con un bogey final en el 18 y para un total de +1 que le dejaba fuera del torneo en una de las lecciones más importantes que debe aprender el joven jugador. Ni la presencia de su entrenador, ‘Juanqui’ Ferrero le valió la calma para enderezar una vuelta que difícilmente olvidará.

Con todos los españoles lejos de cabeza, el liderato es para el itailano Stefano Mazzoli, que firmaba una vuelta de 67 golpes (-5) para un total de -11, junto al danés Lucas Bjarregaard, que también firmaba el mismo registro y se situaban al frente del torneo a la espera de la lluvia de este sábado que puede cambiar completamente el recorrido de Terrassa y que obligará a adelantar las salidas.