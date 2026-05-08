GOLF
Nacho Elvira y Adri Arnaus animan la matinal en el segundo día del Estrella Damm Catalunya Championship
El madrileño y el catalán fueron dos de los mejores en el turno de mañana con una vuelta de 68 golpes (-4) y el 69 (-3) del de Moià con mucho golf en la tarde
La segunda jornada del Estrella Damm Catalunya Championship tuvo como gran protagonista en el turno matinal al español Nacho Elvira, que supo manejarse en un campo complicado y que te exige en cada golpe para finalizar su vuelta con un destacado 68 (-4) que le ha llevado a la parta alta de la clasificación aunque todavía por jugar todo el turno de tarde.
Elvira, que en la primera jornada ya jugaba bajo par (-2) arrancaba temprano en el RCG El Prat y sumaba un magnífico eagle en el hoyo uno, además de cuatro birdies y dos bogeye. “Sin duda, una buena vuelta que me garantiza pasar al fin de semana ycon ganas de mejorar ese registro”, dijo el madrileño.
También jugó en el turno de mañana el profesional de Golf Moià, Adri Arnaus, que lograba un meritorio total de -3 con vuelta de 69 golpes, y que parece suficiente para estar el fin de semana ante su público y familia que lo han estado siguiendo en una jornada que amaneció muy nublada pero sin lluvia.
Incidente con Hidalgo
Arnaus estuvo involucrado en un contencioso con los árbitros que les avisaron que iban fuera del reloj y acabaron penalizando con un golpe a su compañero de partida y campeón del Open de España 2024, Ángel Hidalgo.
“Nunca es agradable que los árbitros te den un aviso y luego se ha discutido sobre ese golpe de penalidad pero no se mueve”, dijo el de Moià tras un largo rato argumentando con el árbitro principal.
Y es que Hidalgo, muy dolido por esa penalidad, se puede quedar fuera del torneo porque ha finalizado con un total de -2 y puede que no sea suficiente para poder jugar el fin de semana.
En el turno de tarde entran en acción otros jugadores españoles a seguir com el barcelonés Pablo Larrazábal, que jugaba junto al italiano Matteo Manassero y el madrileño Eugenio López Chacarra, en uno de los partidos estelares del día.
El liderato después del turno de mañana es para el portugués Gouveia, que firmaba una vuelta de 68 golpes (-4) para alcanzar la cima del torneo con un total de -9, siendo Nacho Elvira el mejor situado, y con Adri Arnaus y Rafa Cabrera-Bello, en el puesto 37 provisional, con -3.
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