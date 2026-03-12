Nace la Copa Catalunya de Pickleball 2026: seis meses de competición para impulsar el deporte emergente

Prensa Ibérica junto a la Federació Catalana de Tennis, han presentado oficialmente la Copa Catalunya de Pickleball 2026, un nuevo circuito que nace con el objetivo de impulsar y consolidar el pickleball como uno de los deportes emergentes con mayor crecimiento en el territorio. La competición se desarrollará durante seis meses y recorrerá distintas ciudades catalanas antes de culminar con un Máster Final que reunirá a las mejores parejas del ranking.

El circuito arrancará el 22 de marzo en el Club Natació Lleida y continuará con pruebas en diferentes sedes del territorio. La segunda parada tendrá lugar el 26 de abril en el Shooter Club, mientras que el 16 y 17 de mayo el circuito llegará al Sabadell Pickleball Club, en la Pista Coberta d’Atletisme de la ciudad. Posteriormente, el circuito se trasladará al Club Tennis Barà el 14 de junio, antes de cerrar la fase regular el 5 de julio en el Cercle Sabadellès 1856.

La tercera prueba del calendario, que se celebrará en Sabadell, tendrá además un carácter especial, ya que acogerá el Campeonato de Catalunya de Pickleball. Tras las pruebas del circuito, los mejores jugadores clasificados accederán al Máster Final, previsto para el mes de septiembre en una sede aún por confirmar. Este evento combinará competición y entretenimiento con una propuesta que incluirá zona gastronómica, música y espacio market, convirtiendo la cita en una auténtica fiesta del pickleball.

La competición contará con dos modalidades en cada prueba. Por un lado, la Competición Oficial, dirigida a jugadores con licencia federativa, y por otro la Competición Open, abierta a participantes sin licencia. En ambos casos se disputarán las categorías +18 y +50, con las modalidades de individual masculino y femenino, y dobles masculino, femenino y mixto.

La Copa Catalunya de Pickleball 2026 contará además con una importante cobertura mediática a través de cabeceras del grupo Prensa Ibérica como Diario Sport, El Periódico, Diari de Girona y Regió7, lo que permitirá dar visibilidad a este nuevo circuito en todo el territorio. Para los impulsores del proyecto, el objetivo es claro: seguir creciendo, sumar nuevos clubes y acercar el pickleball a todos los públicos, posicionando a Catalunya como uno de los territorios de referencia en el desarrollo de este deporte.

INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA 1, AL CN LLEIDA – FEDERADA

