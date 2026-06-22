Nace Barcelona International Sports Events, la alianza de los ocho grandes eventos deportivos de la ciudad

Si algo caracteriza Barcelona, aparte de los emblemáticos enclaves turísticos que atrapan a miles y miles de visitantes cada año, es que en ella se respira la pasión por el deporte. La ciudad condal es sede desde hace décadas de grandes eventos deportivos que son toda una referencia a nivel internacional. Y es por ello que ocho de ellos se han unido para la creación del Barcelona International Sports Events, una plataforma que surge de la necesidad de remar hacia un mismo sentido en una ciudad tan llena de oportunidades y vida.

La presentación del proyecto no pudo desarrollarse en un mejor enclave que el Real Club Tenis de Barcelona, entre trofeos de algunos de los tenistas más exitosos de la historia de nuestro país. Allí se lleva a cabo uno de los mayores eventos deportivos que acoge la capital catalana, el ATP500 de Barcelona, más conocido como Barcelona Open Banc Sabadell, precisamente una de las ocho patas que sostienen el BISE.

Junto a él unen fuerzas el CSIO Barcelona, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, la Marató Barcelona, la Mitja Marató Barcelona, el Trofeu de Vela y Volta Ciclista a Catalunya. El objetivo no es otro que continuar creciendo como organizadores dejando un impacto positivo en la ciudad y la sociedad. Además, esta concentración de competiciones convierte a la ciudad y a Catalunya en un referente global de la industria del deporte y en un territorio con una capacidad única para atraer talento, visitantes, inversión y proyección internacional.

César Thovar, Santiago Mercè y David Escudé durante la presentación / LUIS FELIPE CASTILLEJA

Al evento asistieron rostros de vital relevancia en el deporte barcelonés, entre ellos Jordi Cambra, presidente del RCTB, que sacó pecho por su ‘casa’ y el orgullo que siente el tenis catalán de formar parte de esto. “El tenis en Barcelona se siente muy honrado por participar en esto. Todo lo que sea compartir estrategias con otros deportes, significa progreso”, apuntaba.

Uno de los principales problemas con los que se topa un organizador de un gran evento deportivo es el aspecto económico. Un melón que también se abrió y en el que Santiago Mercè, presidente del BISE y del CSIO Barcelona, quiso hacer hincapié. “Los problemas son para todos los mismos, patrocinios, administración, imagen… y como conseguir que, con el tiempo, todo esto perdure en Barcelona, a la que también estos eventos dan reputación”, señalaba.

David Escudé, regidor de deportes de la ciudad condal, le daba la razón. “Es necesario que la clase empresarial catalana se anime para seguir apoyando estos grandes eventos”, decía, para antes reconocer que la unión se trata de una iniciativa “magnifica” debido a las “características distintas” de cada uno de los organizadores.

El objetivo que todos tienen en común no es otro que dar “continuidad del evento y hacerlo crecer”. Se habló de alianza. De legado. De orgullo. De dejar una huella y de ser sostenibles.

César Thovar, representante territorial del deporte en Barcelona y la Generalitat de Catalunya, también se mostró orgulloso de la creación de esta iniciativa. “Desde la Generalitat nos encantan estos espacios de reflexión y alianzas. Crean más oportunidades para la ciudad y Catalunya. Nos hacen estar orgullosos de esta ciudad, puesto que tienen una proyección internacional bestial”, expresó.

Además se animó a exponer el concepto de ‘deporte 360’. “Sabemos que el deporte es mucho más que eso, y dentro de él se mueve una proyección económica, turismo… son valores que debemos explotar y que nos dan valores que debemos explotar y nos dan unas oportunidades de ocupaciones e inversiones importantes”, sentenciaba.

Finalmente, la jornada concluyó con una mesa redonda ha contado con la participación de Pedro Castelló, socio de transacciones de Deloitte; Enrique Zaragoza, country manager de Fairplaid; Adela Pérez Chomón, directora de Patrocinios, Imagen y Eventos del Banc Sabadell; Carles Murillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra y Cristian Llorens, director de Zurich Marató de Barcelona y Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks.

La mesa redonda en motivo del nacimiento del BISE / LUIS FELIPE CASTILLEJA

Todos ellos pusieron en el foco el impacto de los grandes acontecimientos deportivos no puede reducirse a una única cifra de retorno económico. Todos coincidieron en el hecho de que hay que tener también en cuenta la visibilidad y el posicionamiento de marca, así como el legado social y territorial que genera cada uno de los eventos deportivos.