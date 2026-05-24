Entrevista | Hassan El Mansouri Vice presidente Segundo de la Real Federación Marroquí de Golf
Hassan El Mansouri: “Marruecos ya es una referencia mundial con grandes campos de golf”
El segundo vicepresidente de la Federación Marroquí, Hassan El Mansouri, reconoce que el esfuerzo de organizar dos torneos la misma semana, expone el mejor golf marroquí al mundo
Hassan El Mansouri, segundo vicepresidente primero de la Real Federación de Marruecos de Golf, se congratula del éxito del la celebración del 50 aniversario del torneo Hassan II que se ha celebrado durante este fin de semana en el campo de Royal Golf Dar Es Salam, en Rabat. Durante esta conversación mantenida con SPORT durante la celebración de la competición, El Mansouri explica la evolución del torneo a lo largo de los años hasta convertirse en una referencia a nivel mundial
¿Qué representa para ustedes la celebración por cuarto año consecutivo del PGA Tour Champions?
Es un verdadero desafío celebrar en una misma semana un torneo del PGA Tour Champions y del Ladies European Tour. A nivel organizativo y a nivel de país porque , como bien sabéis, el jugador de golf le gusta viajar para descubrir nuevos campos por todas las partes del mundo.
¿Venir a jugar a Marruecos es una gran oportunidad entonces para el golfista amateur?
Sin duda. Marruecos es una referencia en este sentido por contar con más de 40 campos, todos ellos diseñados por grandes firmas. Tenemos variedad y muchas posibilidades para hacer de Marruecos un viaje atractivo para ellos.
¿Este torneo abre el interés al golfista amateur también?
Si. El jugador de golf es una persona que tiene tiempo para hacer estas escapadas. A nosotros nos interesa por el tipo de turismo que aporta, porque son personas con poder adquisitivo y que quieren descubrir una nueva cultura como la nuestra.
¿El Trofeo Hassan II ayuda a desarrollar el golf en Marruecos?
El torneo, que celebra su 50 aniversario, es una oportunidad también para nuestros jugadores de golf. Tenemos 4 amateurs que juegan torneos importantes y tres profesionales por lo que es una oportunidad para demostrar que cada vez podemos competir mejor. Es una oportunidad para que intercambien conocimientos con esto profesionales que llevan 50 años viniendo e cada oportunidad y nosotros podemos disfrutar de sus conocimientos.
¿Cual es su sueño de futuro para el torneo?
Esperamos que podamos celebrar otros 50 años este torneo y que pueda hacer más grande el reino de Marruecos, que para nosotros es importante.
¿Quién querría que ganase el torneo?
Me hubiera gustado que ganara un jugador marroquí joven aunque cualquiera de los que vienen a disputarlo, si juegan bien este campo, se lo merecen. Jugadores del ‘Hall of Fame’ también sería bonito, pero lo importante es llevarse un gran recuerdo de su paso por aquí.
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