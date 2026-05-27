El Mundial se juega en el PanenkaFest

El PanenkaFest 2026 ya está aquí. La segunda edición del festival de cultura futbolística que organiza la revista Panenka tendrá lugar el 6 y 7 de junio en la Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. El festival, que amplía horarios y espacios respecto a su debut, contará con dos días ininterrumpidos de actividades ‘futboleras’, como podcasts en directo, juegos, música, humor, coleccionismo o la que volverá a ser la gran apuesta del festival, un market de moda futbolera, tanto actual como vintage, con el mejor producto nacional e internacional. Los organizadores explican que este año se van a reunir más de 1.000 camisetas de fútbol, tanto de clubes como de selecciones, entre ellas algunas joyas que harán las delicias de todos los aficionados.

Una programación ambiciosa

Después de la experiencia del pasado mes de noviembre, en el que más de 3.000 personas disfrutaron del primer festival de cultura futbolística de Barcelona, esta segunda edición, la primera que se celebrará en verano, será, según sus organizadores, “más grande, más variada y más ambiciosa”.

En materia de podcasts y charlas, de nuevo se impondrá la temática mundialista, pues el gran torneo de selecciones arrancará solamente cuatro días después. Los protagonistas del podcast ‘Saber y empatar’, un trío formado por Miguel Gutiérrez (alias ‘La Libreta de Van Gaal’), Carlos Marañón y Antonio Pacheco, recopilarán algunas de las historias más desconocidas y detalles más fascinantes de la Copa del Mundo. Por su parte, los periodistas Jordi Évole, Lucía Taboada y Toni Padilla conversarán con Aitor Lagunas, editor de Panenka, sobre Trump, Infantino y la geopolítica en el deporte. Los amigos de La Media Inglesa y A Bote Pronto tampoco se van a perder el PanenkaFest y presentarán en directo su particular quiniela del Mundial. Para ayudar a Andrea Orlandi y a Juan Corellano a completar la batería de pronósticos, se unirá un invitado de lujo, un futbolista que conoce tanto la Premier como LaLiga: el centrocampista Oriol Romeu. El creador de contenido Ubietoo, la periodista Maria Tikas, el analista deportivo Albert Blaya o los raperos Blon y Kapo 013 participarán en otras charlas, mientras que el cierre del festival correrá a cargo de los humoristas Charlie Pee, Txabi Franquesa y Víctor Parrado, que ‘triangularán’ en el escenario con algunas de sus reflexiones sobre el fútbol moderno. La programación se completará con documentales, concursos y sorteos.

Más de 1000 camisetas retro

Pero si algo definió la primera edición del PanenkaFest fue el market de camisetas y moda futbolera. En esta segunda edición participarán más tiendas que nunca, o lo que es lo mismo: más camisetas que nunca. Copa Football, Real Vintage Football, Kit Launch, BanboToys, 90 BXL, A Store Like 94, Stunner, Camisetas con Valor, The Pichichi Company, Messiah is Here, Tango Football Shirts, 198, Cazacamisetas, Nameset Football, Audio Jack, Capell1980 y The Jersey Córner formarán un equipo de gala, acompañados de otros stands de merchandising, cards, cromos y coleccionismo como Panini (que habilitará un espacio donde comprar e intercambiar cromos y participar en sorteos), BanboToys y Football&Memorabilia. En total un recorrido de más de 1000 piezas por la moda retro más deseada.

Como en la primera edición, el PanenkaFest 26 tambien tendrá un espacio dedicado a las actividades lúdicas. Plakks habilitará un área dedicada a sus juegos más populares. También habrá tres campos de fútbol repartidos para jugar al genial Subbuteo, el juego de fútbol mesa por excelencia; cuatros sets para echar partidas al PES6 o al Sensible Soccer, dos futbolines y dos experiencias increíbles como las del Subsoccer y el Poolball. Los más pequeños tendrán una zona para pintar camisetas de fútbol y jugar al Memory del Mundial.

El horario del PanenkaFest es de 11.30 de la mañana a 22.00 de la noche y el precio de la entrada es de 6 euros por día (el pase de fin de semana sale más económico, 10 euros). El festival es 100% familiar, por lo que los menores de 12 años no necesitan entrada y podrán acceder acompañados de un adulto.

HORARIO DE LAS CHARLAS, PODCASTS Y DOCUMENTALES

SÁBADO 6 DE JUNIO

12:30h: Make football great again

Con Aitor Lagunas, Jordi Évole, Lucía Taboada y Toni Padilla

15.30h: Maracaná 1950

Documental de 90 minutos films

17:30h: La quiniela del Mundial (La Media Inglesa vs A Bote Pronto)

Con Andrea Orlandi, Juan Corellano y Oriol Romeu

19.30h: El Clásico en las Copas del Mundo

Con Marcel Beltran, Ubietoo, Maria Tikas y Albert Blaya

DOMINGO 7 DE JUNIO

12:30h: Barras, birras y fútbol

Con Roger Xuriach, Blon y Kapo 013

15.30h: Em nome do jogo

Documental de 90 minutos films

17:30h: El Mundial es para listos (Saber y empatar)

Con Carlos Marañon, Miguel Gutiérrez y Antonio Pacheco

19.30h: Against Modern World Cup

Con Marc Marbà, Charlie Pee, Txabi Franquesa y Víctor Parrado

¿QUÉ INCLUYE LA ENTRADA?

• Cromos del Mundial y bolsa de frutos secos, cortesía de Panini y Frit Ravich

• Acceso a los tres espacios del PanenkaFest

• Acceso a actividades y concursos

• Acceso a las food truck y barras de bebida

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• Acceso a shows en directo y documentales (hasta completar aforo)