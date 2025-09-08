Mundial de Atletismo 2025 en Tokio: cuándo empieza, fechas y dónde ver por TV

Todo listo para el Campeonato Mundial de Atletismo 2025. La gran cita del atletismo internacional se celebrará del 13 al 21 de septiembre en Tokio (Japón), con el Estadio Nacional como epicentro de la competición.

Con 2.000 atletas de 200 países, será la tercera vez que el país nipón acoge un Mundial tras las ediciones de 1991 (también en Tokio) y 2007 (Osaka).

La delegación española está compuesta por 56 atletas (26 hombres y 30 mujeres) y llega con una mezcla de experiencia y juventud, liderada por nombres que han brillado durante la temporada como María Pérez, Jordan Díaz, Jaël Bestué, Adrián Ben y Moha Attaoui, Esther Guerrero, Quique Llopis y Paul McGrath, entre otros.

Segunda expedición, la más numerosa de #EspañaAtletismo, rumbo a Tokyo



La gran ausencia será la de Ana Peleteiro, que ha renunciado a la temporada tras comunicar la pérdida del bebé que esperaba. Su baja ha sido especialmente sentida en el entorno del atletismo español.

España espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por Mohamed Katir en los 5 000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo por TV?

Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.