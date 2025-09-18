Mundial de Atletismo 2025: fechas, pruebas y horario detallado de las competiciones

El Campeonato Mundial de Atletismo 2025 ya está en marcha. La gran cita del atletismo internacional se está celebrando del 13 al 21 de septiembre en Tokio (Japón), con el nuevo Estadio Nacional como epicentro de la competición.

Con 2.000 atletas de 200 países, es la tercera vez que el país nipón acoge un Mundial tras las ediciones de 1991 (también en Tokio) y 2007 (Osaka).

España acude con un total de 56 atletas que competirán en la 20º edición de los Mundiales en la capital japonesa. Es uno más que en Budapest 2023.

Hasta el momento, la delegación española ya ha sumado una medalla y fue el oro de María Perez en la prueba de 35 kilómetros marcha.

Jueves 18 de septiembre (Día 6)

12:05: 5000 m (femenina) – Ronda 1: Marta García, Idaira Prieto 12:15: Altura (femenina) – Clasificación 12:23: Jabalina (masculina) – Final 12:55: 800 m (femenina) – Ronda 1: Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans 13:55: Triple salto (femenina) – Final 14:02: 200 m (masculina) – Semifinal 14:24: 200 m (femenina) – Semifinal: Jaël Bestué 14:45: 800 m (masculina) – Semifinal: Mohamed Attaoui, David Barroso 15:10: 400 m (masculina) – Final 15:24: 400 m (femenina) – Final

Viernes 19 de septiembre (Día 7)

13:05: 5000 m (masculina) – Ronda 1 13:45: 800 m (femenina) – Semifinal 13:50: Triple salto (masculino) – Final 14:00: Jabalina (femenina) – Clasificación 14:15: 400 m vallas (masculina) – Final 14:27: 400 m vallas (femenina) – Final 14:38: 200 m (femenina) – Final 15:06: 200 m (masculina) – Final 15:22: 800 m (masculina) – Final

Sábado 20 de septiembre (Día 8)

00:30: Marcha 20 km (femenina) – Final 02:00: Disco (masculina) – Clasificación 02:25: 100 m (decatlón) – Series 02:50: Marcha 20 km (masculina) – Final 03:00: Peso (femenina) – Clasificación 03:35: Disco (masculina) – Clasificación grupo B 04:30: Longitud (femenina, heptatlón) – Serie 04:45: Peso (masculina, decatlón) – Serie 12:00: Jabalina (femenina, heptatlón) – Serie 12:05: Altura (masculina, decatlón) – Serie 12:35: Relevo 4x400 (masculina) – Ronda 1 12:54: Peso (femenina) – Final 13:00: Relevo 4x400 (femenina) – Ronda 1 13:25: Relevo 4x100 (masculina) – Ronda 1 13:45: Relevo 4x100 (femenina) – Ronda 1 14:05: Jabalina (femenina) – Final 14:11: 800 m (femenina, heptatlón) – Final 14:29: 5000 m (femenina) – Final 14:55: 400 m (masculina, decatlón) – Serie 15:22: 800 m (masculina) – Final

Domingo 21 de septiembre (Día 9)

02:05: 110 m vallas (masculina, decatlón) – Serie 02:55: Disco (masculina, decatlón) – Serie 04:05: Disco (masculina, decatlón) – Serie B 04:35: Pértiga (masculina, decatlón) – Serie A 05:20: Pértiga (masculina, decatlón) – Serie B 10:35: Jabalina (masculina, decatlón) – Serie A 11:47: Jabalina (masculina, decatlón) – Serie B 12:30: Altura (femenina) – Final 12:35: 800 m (femenina) – Final 12:50: 5000 m (masculina) – Final 13:00: Disco (masculina) – Final 13:25: Relevo 4x400 (masculina) – Final 13:40: Relevo 4x400 (femenina) – Final 13:55: 1500 m (masculina, decatlón) – Final 14:10: Relevo 4x100 (femenina) – Final 14:20: Relevo 4x100 (masculina) – Final

España espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo por TV?

Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de SPORT, que ofrecerá resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.