Mundial de Atletismo 2025 en Tokio: cuándo es, fechas y dónde ver por TV

El Campeonato Mundial de Atletismo 2025 ya asoma en el horizonte. La gran cita del atletismo internacional se celebrará del 13 al 21 de septiembre en Tokio (Japón), con el Estadio Nacional como epicentro de la competición.

Con 2.000 atletas de 200 países, será la tercera vez que el país nipón acoge un Mundial tras las ediciones de 1991 (también en Tokio) y 2007 (Osaka).

La delegación española llegará con una mezcla de experiencia y juventud, liderada por nombres que han brillado durante la temporada como Jordan Díaz, Jaël Bestué, Adrián Ben y Moha Attaoui, Esther Guerrero, Quique Llopis, María Pérez y Paul McGrath, entre otros.

La gran ausencia será la de Ana Peleteiro, que ha renunciado a la temporada tras comunicar la pérdida del bebé que esperaba. Su baja ha sido especialmente sentida en el entorno del atletismo español.

En total, la RFEA espera enviar una delegación amplia y competitiva, con representación en casi todas las disciplinas. La mayoría de plazas se han definido tras el reciente Campeonato de España celebrado en Tarragona.

¿Dónde ver el Mundial de Atletismo por TV?

Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de SPORT, que ofrecerá resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.