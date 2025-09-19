Programa del Mundial de atletismo del 20 de septiembre: medallero, horarios y dónde ver por TV

Entramos ya en la séptima jornada del Mundial de Atletismo 2025 hoy sábado 20 de septiembre en Tokio y lo hace con más representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que compiten y dónde ver por televisión y online el campeonato desde España.

La jornada del sábado promete ser una de las más intensas para España en Tokio. La madrugada estará marcada por las finales de 20 km marcha, con María Pérez liderando al equipo femenino y Diego García entre los hombres. También entrarán en acción Diego Casas en disco y María Vicente en su segunda jornada del heptatlón.

Por la tarde, España competirá en los relevos 4x400 y 4x100 masculinos, mientras María Vicente seguirá sumando pruebas en el heptatlón con la jabalina y el 800. La jornada puede cerrarse con emociones fuertes: Marta García en la final de 5000 metros y Mohamed Attaoui en el 800 masculino, ambos con opciones de puestos destacados.

Programa del Mundial de Atletismo de hoy y españoles que compiten

00:30 → 20 km marcha femenina (Final): Antía Chamosa, Paula Juárez, Cristina Montesinos, María Pérez

02:00 → 20 km marcha masculina (Final): Diego García, Álvaro López, Paul McGrath

02:00 → Disco masculino (Clasificación): Diego Casas

14:29 → 5000 m femenino (Final): Marta García

15:22 → 800 m masculino (Final): Mohamed Attaoui

Así está el medallero del Mundial de Atletismo

Tras el oro de María Pérez en los 35 kilómetros marcha, España se sitúa en la duodécima posición del medallero de este Mundial de Tokio. Lidera el medallero Estados Unidos que cuenta con nueve oros.

Estados Unidos – 9 oros, 2 platas, 3 bronces → 14 medallas Kenia – 4 oros, 1 plata, 2 bronces → 7 medallas Canadá – 3 oros, 0 platas, 0 bronces → 3 medallas Nueva Zelanda – 2 oros, 0 platas, 0 bronces → 2 medallas Jamaica – 1 oro, 4 platas, 1 bronce → 6 medallas Italia – 1 oro, 2 platas, 2 bronces → 5 medallas Países Bajos – 1 oro, 2 platas, 0 bronces → 3 medallas Trinidad y Tobago – 1 oro, 1 plata, 0 bronces → 2 medallas Botsuana – 1 oro, 0 platas, 1 bronce → 2 medallas Cuba – 1 oro, 0 platas, 1 bronce → 2 medallas Suecia – 1 oro, 0 platas, 1 bronce → 2 medallas España – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

La delegación española busca superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

Dónde ver por TV el Mundial de Atletismo en directo

Desde España, el Mundial puede seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se puede seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apun ta a Japón.