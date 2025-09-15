Programa del Mundial de atletismo de hoy 17 de septiembre: horarios, medallero y dónde ver por TV

El Mundial de Atletismo 2025 continúa este miércoles 17 de septiembre la cuarta jornada en la ciudad de Tokio y lo hace ya con una notable representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que compiten y dónde ver por televisión y online el campeonato desde España.

España afronta una jornada concentrada en la velocidad y los saltos. El gran atractivo estará en Jordan Díaz, que inicia su participación en el triple salto, una de las principales opciones de medalla para el equipo nacional.

También entra en acción Jaël Bestué en los 200 metros, buscando avanzar rondas con solvencia.

La tarde se completa con la final de longitud, donde Jaime Guerra y Lester Lescay intentarán dar la sorpresa frente a los favoritos mundiales.

Programa del Mundial de Atletismo de hoy y españoles que compiten

Tarde (hora española): 12:05 → Triple salto masculino (Clasificación): Jordan Alejandro Díaz

→ Triple salto masculino (Clasificación): 12:30 → 200 m femenino (Ronda 1): Jaël Bestué

→ 200 m femenino (Ronda 1): 13:50 → Longitud masculino (Final): Jaime Guerra, Lester Alcides Lescay (* Clasificación pendiente de rondas previas)

Así está el medallero del Mundial de Atletismo

Tras el oro de María Pérez en los 35 kilómetros marcha, España se sitúa en la séptima posición del medallero de este Mundial de Tokio. Lidera el medallero Estados Unidos que cuenta con seis oros.

Estados Unidos – 6 oros, 0 platas, 2 bronces → 8 medallas

Kenia – 3 oros, 1 plata, 1 bronce → 5 medallas

Canadá – 3 oros, 0 platas, 0 bronces → 3 medallas

Nueva Zelanda – 2 oros, 0 platas, 0 bronces → 2 medallas

Jamaica – 1 oro, 3 platas, 1 bronce → 5 medallas

Suecia – 1 oro, 0 platas, 1 bronce → 2 medallas

Suiza – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

Tanzania – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

Francia – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

España – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

La delegación española espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

Dónde ver por TV el Mundial de Atletismo en directo

Desde España, el Mundial puede seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se puede seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apun ta a Japón.