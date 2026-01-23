Muere de forma repentina el culturista italiano Andrea Lorini a los 48 años

El mundo del culturismo ha dejado muchos fallecimientos en los últimos años, constatando lo peligrosa que es esta práctica sin una supervisión adecuada. Se trata de una disciplina muy polémica debido a los límites físicos, la presión extrema y los riesgos que la rodean.

Ahora, vuelve a estar de luto, después de que Andrea Lorini falleciera a los 48 años tras sufrir una enfermedad repentina. El deportista fue hallado sin vida el martes en su vivienda de Chiari, en la provincia de Brescia.

Su madre, Nadia, dio aviso a los servicios de emergencia tras encontrarlo inconsciente, pero los sanitarios desplazados al lugar no pudieron reanimarlo y certificaron su fallecimiento en el domicilio.

Según las informaciones, la familia decidió no realizar autopsia al considerar que la muerte se produjo a causa de una enfermedad repentina que derivó en un paro cardíaco. Andrea Lorini deja dos hijos.

Muy conocido en el entorno deportivo, Lorini había desarrollado una destacada trayectoria como instructor de gimnasio y atleta de alto nivel. Antes de la pandemia de Covid-19 se situó entre los culturistas más competitivos del país, logrando algunos terceros puestos en los campeonatos nacionales de la IFBB en la categoría de 90 kilos en los años 2017 y 2019.

Tras dejar la alta competición, continuó ligado al mundo del deporte colaborando en la gestión de un gimnasio en Coccaglio, además de haber trabajado anteriormente como agente de seguros. Su físico imponente y su pasión por la halterofilia le valieron el apodo de 'el Gigante', un sobrenombre con el que era conocido y apreciado en su ciudad natal.

El fallecimiento de Lorini generó una oleada de mensajes de condolencias en redes sociales, tanto por parte de deportistas, como clientes de gimnasio, amigos y vecinos. El alcalde de Chiari expresó públicamente su pésame: "Sentimos un profundo dolor por la pérdida de un padre tan joven, querido por la comunidad y por innumerables amigos que hoy lloran su fallecimiento".