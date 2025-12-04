Muere un espectador de deportes folclóricos al golpearle una bola de metal mientras paseaba por un castillo

Un hombre de 65 años falleció este domingo en la localidad de Geldrop, en el sureste de Países Bajos, cuando presenciaba un espectáculo de deportes folclóricos denominado "Highland Games", al recibir en la cabeza el impacto de una bola de metal de unos 10 kilos.

"Persona muere tras ser golpeada por una bola de metal en uso en un evento deportivo. Desafortunadamente, la ayuda no sirvió de nada. La policía investiga la causa", informó en su cuenta de Twitter las fuerzas de seguridad.

Fue alcanzado por una bala de plomo lanzada mientras paseaba desprevenido por el jardín del castillo. El jardín adyacente al recinto del evento no estaba cerrado al público. Los familiares de la víctima tendrán que esperar al menos otras ocho semanas para determinar si el accidente podría haberse evitado. La investigación que lleva a cabo el municipio tardará al menos ese tiempo, según el teniente de alcalde, Frans Stravers.

Muere un espectador de deportes folclóricos al golpearle una bola de metal / X

Por otra parte, la policía también sigue investigando el caso, como se puede ver en las imágenes siguientes. El jardín adyacente al recinto del evento no estaba cerrado al público.

Los familiares de la víctima tendrán que esperar al menos otras ocho semanas para determinar si el accidente podría haberse evitado. La investigación que lleva a cabo el municipio tardará al menos ese tiempo, según el teniente de alcalde, Frans Stravers.

Por otra parte, la policía también sigue investigando el caso, como se puede ver en las imágenes siguientes.

La policía agregó que el hombre fallecido era un espectador, cuya vida no pudo salvarse pese a la intervención de un helicóptero de emergencias médicas.Tras el aparente accidente se anuló el espectáculo, un torneo con origen en Escocia que se celebraba en el castillo de Geldrop y en el que se proponen distintos juegos ancestrales como el lanzamiento de martillo (Hammer Throw) o el lanzamiento de un tronco de madera (Caber Toss).