Muere el culturista y actor Varinder Singh Ghuman (42 años) tras un ataque al corazón: "Era un vegetariano devoto, puede haber negligencia por parte de los médicos"

El culturismo y el cine de Punjab lloran a Varinder Singh Ghuman, fallecido a los 42 años tras sufrir un paro cardíaco en el Hospital Fortis de Amritsar. El ex Mr. India 2009 murió el pasado jueves 9 de octubre después de una intervención menor en el hombro, según confirmaron fuentes sanitarias y medios locales.

Ghuman había acudido al hospital con dolor en el hombro. Su mánager, Yadvinder Singh, explicó a PTI que el atleta se había desplazado a un centro en Amritsar por esa dolencia; su sobrino, Amanjot Singh Ghuman, relató a la prensa en Jalandhar que esa misma tarde sufrió un ataque al corazón. El Fortis Escorts Hospital emitió un comunicado expresando su pesar y señalando que el paro cardíaco se produjo después del procedimiento programado.

Reacciones y denuncias

"Es profundamente doloroso saber que el famoso culturista y actor Varinder Singh Ghuman Ji falleció de un ataque cardíaco. Era un vegetariano devoto, construyó su cuerpo con disciplina y gracia. Que Waheguru conceda a su alma difunta paz eterna y dé fuerza a su familia para soportar esta pérdida", aseguraba Pargat Singh, excapitán del equipo indio de hockey en sus redes sociales.

El diputado de Jalandhar Cantt, Pargat Singh, denunció en el medio True Scoop que "pudo haber habido negligencia por parte de los médicos, particularmente relacionada con la anestesia".

Sin embargo, dado que la familia es reacia a realizar una autopsia, no se puede establecer la causa de la muerte. "Espero que se lleve a cabo una investigación adecuada. Traté de convencer a los padres, pero no están en condiciones de tomar una decisión. Creo que algo salió mal con la inyección, ya que fue solo una lesión menor en el hombro", apuntó Pargat Singh.

When Muscles Aren’t Enough: The Hidden Risks of Bodybuilding

The bodybuilding community in India was left stunned with the sudden demise of renowned bodybuilder and actor Varinder Singh Ghuman, who passed away at just 42 years of age during a routine shoulder surgery in Amritsar.… pic.twitter.com/S7XVz6y18X — Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) October 10, 2025

Trayectoria y legado

Natural de Gurdaspur (Punjab), Ghuman fue una figura clave del culturismo indio antes de dar el salto a la pantalla. Ganó Mr. India en 2009 y ese mismo año fue subcampeón de Mr. Asia; más tarde se convirtió en el primer indio en obtener una tarjeta profesional IFBB. Arnold Schwarzenegger lo eligió para representar su marca en Asia.

En el cine, participó en títulos como "Kabaddi Once Again, Roar: Tigers of the Sundarbans, Marjaavaan y Tiger 3". Reconocido por su estilo de vida vegetariano, Ghuman defendió que era posible alcanzar la élite sin productos de origen animal, convirtiéndose en un símbolo para la comunidad fitness del subcontinente.

Mientras el entorno político y deportivo exige aclaraciones, el hospital ha ratificado que el desenlace se produjo por un evento cardíaco posterior a la cirugía. Las acusaciones de negligencia recogidas por la prensa están, por ahora, en fase de demanda pública y pendientes de ulteriores pesquisas oficiales.