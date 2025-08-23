En Vinuesa
Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria
La identidad del fallecido no se ha hecho pública
La etapa fue finalmente suspendida
EFE
Valladolid
Un ciclista falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.
La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.
La etapa fue suspendida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Decisión inminente por Bardghji
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- El Barça le explicará la situación a Marc Casadó
- Mercado de fichajes, hoy 22 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça
- El Real Madrid 'veta' a Franco
- Flick vetó la salida de Fermín del Barça: había dos ofertas de casi 80 millones
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça