Muere a los 46 años Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo

Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo, ha fallecido a los 46 años, según confirmó la policía de Manchester. Su cuerpo ha sido hallado este domingo en su domicilio de la ciudad inglesa y la policía ha informado de que no existen "circunstancias sospechosas" en torno al fallecimiento.

Durante su carrera, Hatton, conocido como 'The Hitman', disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por ko, y con solo tres derrotas. Compitió entre 1997 y 2012 y ganó tres títulos mundiales en peso superligero y uno en peso wélter. Su estilo agresivo le convirtió en uno de los boxeadores británicos más populares de su generación, llegando a enfrentarse a estrellas mundiales del cuadrilátero como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

En 2010, perdió su licencia para pelear después de que un periódico publicase un vídeo en el que se le veía consumiendo cocaína. Este año anunció su vuelta al cuadrilátero tras 13 años retirado. Su pelea de regreso iba a ser el 2 de diciembre en Dubai contra Eisa Al Dah.

Es uno de los boxeadores más laureados e importantes del Reino Unido y fue incluido en el salón de la fama del boxeo el año pasado.

En los últimos años, Hatton había hablado abiertamente de los problemas que ha sufrido a lo largo de los años con el consumo de alcohol, drogas y las depresiones que ha sufrido, además de haber sido internado en un centro de rehabilitación en 2010.

El documental 'Hatton' distribuido en 2023 por la cadena Sky explora la vida del boxeador y fue nominado a un premio Bafta de la academia británica.