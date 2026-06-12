MSC Cruceros y Alpine, una alianza que va más allá de la Fórmula 1

La Fórmula 1 es un deporte global. Los pilotos, los coches... y sus partners. En este contexto, MSC Cruceros ha entrado en la F1 por la puerta grande.

Lo que comenzó como una alianza global con el campeonato en 2022 se ha convertido en una estrategia de posicionamiento internacional de largo recorrido, con presencia en el paddock, activaciones de 'hospitality', patrocinio de grandes premios y una colaboración directa con BWT Alpine Formula One Team, el equipo actual de Pierre Gasly y Franco Colapinto, dos de los pilotos más queridos de la parrilla.

La naviera ha pasado de ser un socio comercial de la competición a ocupar un papel cada vez más visible en el ecosistema de la F1, un territorio en el que confluyen tecnología, entretenimiento, turismo premium y proyección global.

El último gesto de esa estrategia se produce en Barcelona, con el GP de Catalunya de este fin de semana, en el que MSC Cruceros es 'title partner' y tiene diferentes activaciones alrededor del equipo de Alpine.

Ya hace unos meses, la naviera protagonizó el lanzamiento del A526, el monoplaza de la escudería francesa para la temporada 2026, a bordo del MSC World Europa en el Puerto de Barcelona, lo que sirvió para escenificar la alianza entre una marca turística con ambición global y un equipo que afronta el nuevo ciclo técnico de la Fórmula 1 con voluntad de relanzamiento.

La alianza entre las marcas no es casual. Mientras que Barcelona es una plaza clave para el turismo de cruceros, la Fórmula 1 es como plataforma de exposición internacional y Alpine, un socio deportivo de alto valor.

La alianza con Alpine representa un paso más dentro de una relación ya consolidada entre MSC Cruceros y la Fórmula 1. La compañía se incorporó al campeonato como socio global en 2022 y posteriormente amplió su vinculación hasta 2030. En paralelo, desde 2025 actúa como socio premium de BWT Alpine Formula One Team, lo que le permite ganar presencia no solo en el entorno general de la competición, sino también en la narrativa concreta de una escudería que afronta esta temporada 2026 como una oportunidad para redefinir su competitividad.

Para MSC, la Fórmula 1 funciona como un escaparate con pocos equivalentes. El campeonato combina audiencias masivas, presencia en mercados estratégicos, una comunidad de aficionados globalizada y una fuerte dimensión aspiracional. Esa combinación encaja con el negocio de cruceros, especialmente en un momento en el que las navieras compiten por captar nuevos perfiles de viajero, elevar el valor de sus experiencias a bordo y vincular sus marcas a territorios de alto impacto emocional.

Por otro lado, el patrocinio del Gran Premio de Barcelona-Catalunya también tiene una lectura territorial. Barcelona es una de las capitales europeas del turismo de cruceros y una ciudad con una larga relación con la Fórmula 1. Para MSC, asociar su nombre a la cita catalana permite proyectar una imagen de marca ligada al Mediterráneo, al turismo experiencial y a la celebración de grandes eventos.

La estrategia no se limita a España. MSC Cruceros figura como patrocinador principal de tres grandes premios del calendario 2026: Barcelona-Catalunya, el de Austin en Estados Unidos y São Paulo, en Brasil. Con ello, la compañía reparte su exposición entre Europa, Norteamérica y Sudamérica, tres áreas de alto interés comercial para la industria turística.

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MSC Cruceros ha encontrado en la Fórmula 1 y en Alpine unos socios capaces de amplificar su identidad de marca: global, tecnológica, premium y orientada a la experiencia. Su alianza con Alpine y su papel como title partner del Gran Premio de Barcelona-Catalunya consolidan una apuesta que va más allá del patrocinio convencional. En una industria donde la atención es cada vez más disputada, la naviera ha decidido situarse en uno de los escaparates más rápidos, mediáticos y globales del deporte.