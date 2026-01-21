CULTURISMO
Mr Olympia 2026: cambio en la fecha original, nuevas reglas de clasificación y participantes confirmados
Cuándo es el Mr. Olympia, atletas españoles clasificados, horarios y formato de clasificación en cada categoría
El Mister Olympia 2026, el "Mundial" del culturismo, tiene fecha confirmada para su 62ª edición como la competición de culturismo profesional más importante a nivel mundial. La competencia creada por Joe Weider y organizada por la Federación Internacional de Culturismo (IFBB) reune de forma anual a los mejores atletas de cada categoría, cuyo sueño es pisar alguna vez en su carrera la tarima del Olympia. Sólo unos pocos privilegiados tienen la suerte de conseguirlo, y ganar es un objetivo todavía más exclusivo y reservado para los físicos más extraordinarios y gigantescos.
A diferencia de la pasada edición, que coronó a Derek Lunsford como campeón en categoría 'Open', este Mr. Olympia sufre un cambio importante en la fecha y en el sistema de clasificación. Ya confirmado de forma oficial, la organización ha fijado el evento para el 24–27 de septiembre de 2026 en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), adelantándolo respecto a la edición de 2025 (que se celebró del 9 al 12 de octubre). Además, el Palms Casino Resort será el nuevo hotel oficial del evento, tras un acuerdo para mejorar la experiencia de los visitantes durante los cuatro días del evento.
Una vez cerrada la fecha y la sede del evento, es momento de ver qué atletas profesionales tendremos en modalidad masculina y femenina y en todas las categorías: Men’s Open (Mr. Olympia), 212 Olympia, Classic Physique, Men’s Physique, Wheelchair Bodybuilding; Ms. Olympia (Women’s Bodybuilding), Women’s Physique, Figure, Fitness, Bikini, Wellness, Fit Model.
CLASIFICACIÓN AL MR OLYMPIA 2026: ASÍ FUNCIONA
De cara a esta edición, la IFBB Pro League ha establecido un nuevo sistema de clasificación con ventana oficial del 15 de septiembre de 2025 al 30 de agosto de 2026. El cambio clave respecto al formato anterior es que ya no basta con "ganar una vez" en varias divisiones, por lo que se busca que lleguen al Olympia atletas con mayor consistencia en PRO Shows a lo largo de la temporada. Así funciona el sistema en cada categoría:
1) Classic Physique, Men’s Physique, Bikini y Wellness: ranking + doble victoria
En estas cuatro divisiones se combinan puntos y triunfos:
- Se clasifican los 25 mejores del ranking de puntos
- Clasificación automática si el atleta gana 2 Pro Shows dentro del periodo de clasificación (antes bastaba con uno)
- Hay eventos "premium" que reparten más puntos (Arnold Classic USA, Pittsburgh Pro, New York Pro, Romania Muscle Fest Pro y Dubai Pro), además del propio Olympia.
Cómo se puntúa:
- En el Olympia: el Top-3 obtiene plaza directa para el año siguiente; el 4º y 5º suman puntos
- En los Pro Shows citados: ganar clasifica, y del 2º al 5º también se puntúa
- En el resto de concursos: se puntúa del 1º al 5º (ganar suma puntos, pero no siempre implica pase directo en estas cuatro categorías, salvo que completes la segunda victoria exigida)
2) Men’s Open, 212, Ms. Olympia, Fitness, Figure, Women’s Physique y Fit Model: sistema "clásico" con pase por victoria
En estas divisiones el acceso es más directo:
- Top-3 del Olympia: clasificación automática para el próximo año
- Ganar un Pro Show dentro del periodo de clasificación: clasificación automática
- Excepción específica: en Women’s Bodybuilding (Ms. Olympia) también se clasifican las Top-3 del Rising Phoenix
3) Wheelchair: híbrido con ranking
En Wheelchair Bodybuilding:
- Top-3 del Olympia 2025: dentro
- Ganadores de concursos del periodo: dentro
- Además, entran los Top-5 del ranking de puntos
ESPAÑOLES CLASIFICADOS AL MR. OLYMPIA 2026 (a día de hoy): Josema Beast - Classic Physique.
Una regla importante a mencionar es cualquier campeón del Olympia tiene elegibilidad de por vida, pero si han pasado más de 5 años desde su último título, necesita aprobación de la IFBB Pro League para volver a competir.
LOS CAMPEONES DEL MR. OLYMPIA EN 2025:
- Men’s Open (Mr. Olympia): Derek Lunsford
- 212: Keone Pearson
- Classic Physique: Ramon Rocha Queiroz (Ramon Dino)
- Men’s Physique: Ryan Terry
- Ms. Olympia (Women’s Bodybuilding): Andrea Shaw
- Figure: Rhea Gayle
- Fitness: Michelle Fredua-Mensah
- Women’s Physique: Natalia Abraham Coelho
- Wellness: Eduarda Bezerra
- Bikini: Maureen Blanquisco
- Wheelchair: James Berge
PARTICIPANTES CONFIRMADOS DEL MR. OLYMPIA 2026:
Men's Open:
- Sergey Danilov - Rusia
- Derek Lunsford - Estados Unidos
- Hadi Choopan - Irán
- Chinedu Obiekea - Emiratos Árabes Unidos
- Michal Krizanek - Eslovaquia
- Tonio Burton - Estados Unidos
- Martin Fitzwater - Estados Unidos
- Andrea Presti - Italia
- Shaun Clarida - Estados Unidos
- Damian Kuffel - Polonia
Men's 212:
- Nasser Mohammad - Kuwait
- Zhaofeng He - China
- Radoslav Angelov - Bulgaria
- Keone Pearson - Estados Unidos
- Shaun Clarida - Estados Unidos
- Lucas Garcia - Brasil
- Felipe Moraes - Brasil
- Felipe Isaac Fierro Lobos - Chile
- Yinka Majolagbe - Reino Unido
- Ching Chieh Lin - Taiwán
Classic Physique:
- Anton Ratushnyi - Estados Unidos
- Andrea Mammoli - Italia
- Ramon Rocha Queiroz - Brasil
- Mike Sommerfeld - Alemania
- Terrence Ruffin - Estados Unidos
- Fabio Junio - Brasil
- Jose Manuel Munez (Josema Beast) - España
- Ethan Gohari - Australia
- Prosper Nwafor - Reino Unido
Men's Physique:
- Kyron Holden - Estados Unidos
- Mehdi Kabbadj - Marruecos
- Ryan Terry - Reino Unido
- Ali Bilal - Afganistán
- Brandon Hendrickson - Estados Unidos
- Andrei Deiu - Rumanía
- Francisco Martinez - Paraguay
- Emile Walker - Reino Unido
- Torre Washington - Estados Unidos
Men's Wheelchair:
- James Berger - Estados Unidos
- Kevin Secundino - Francia
- Rajesh John - India
- Gabriele Andriulli - Italia
- Harold Kelley - Estados Unidos
- Karol Milewski - Polonia
- Mostafa Darvish Khezri - Irán
Women's Ms Open:
- Desunka Dawson - Estados Unidos
- Andrea Shaw - Estados Unidos
- Ashley Lynnette Jones - Estados Unidos
- Leyvina Barros - Brasil
- Anastasia Korableva - Rumanía
Women's Fitness:
- Michelle Fredua-Mensah - Reino Unido
- Jaclyn Baker - Estados Unidos
- Taylor Learmon - Canadá
- Amber Steffen - Estados Unidos
- Andrea Glass - Estados Unidos
Women's Figure:
- Kristina Bodnariuk - Rusia
- Missy Truscott - Estados Unidos
- Nadine Claudia Huber - Alemania
- Tereza Linhartova - República Checa
- Katja Nowack - Alemania
- Rhea Gayle - Reino Unido
- Lola Montez - Canadá
- Jessica Reyes Padilla - Puerto Rico
- Tessa Meetze - Estados Unidos
- Lena Ramsteiner - Alemania
- Dorethane Agathina - Alemania
- Denise Zwinger-Tynek - Alemania
- Dekel Quant - Bahamas
- Jennifer Zienert - Alemania
Women's Physique:
- Natalia Abraham Coelho - Estados Unidos
- Sarah Villegas - Estados Unidos
- Zama Benta - Brasil
- Jessica Macedo - Brasil
- Naiana Nana - Brasil
- Autumn Swansen - Estados Unidos
- Trisha Pollydore - Canadá
Women's Bikini:
- Jordan Brannon - Estados Unidos
- Maureen Blanquisco - Filipinas
- Ashlyn Little – Estados Unidos
- Jasmine Gonzalez - Estados Unidos
- Elisa Pecini - Brasil
- Wu Bi - China
- Aimee Leann Delgado - Estados Unidos
- Viktoria Csicsayova - Hungría
- Maria Acosta - Estados Unidos
- Megan D’Ginto - Estados Unidos
- Sally-Anne Kato - Japón
Women's Wellness:
- Eduarda Bezerra - Brasil
- Isabelle Nunes - Brasil
- Elisa Alcantara - República Dominicana
- Camile Luz - Brasil
- Leonida Ciobu - Moldavia
- Maria Rita Penteado - Estados Unidos
- Josy Alves Macedo - Brasil
ASÍ ESTÁ EL PALMARÉS HISTÓRICO DEL MR. OLYMPIA:
Estos son los nombres que siguen marcando el listón del Olympia por número de títulos:
- Men’s Open: récord de 8 (Lee Haney y Ronnie Coleman)
- 212: Flex Lewis, récord con 7
- Classic Physique: Chris Bumstead, récord con 6 (2019–2024)
- Men’s Physique: Jeremy Buendia, récord con 4
- Ms. Olympia: Iris Kyle, récord con 10
- Figure: Cydney Gillon, récord con 8
- Fitness: Adela Garcia, récord con 8
- Women’s Physique: Juliana Malacarne, récord con 4
- Wellness: Francielle Mattos, récord con 3 (2021–2023)
- Bikini: Ashley Kaltwasser, récord con 3
- Wheelchair: Harold Kelley, récord con 6
- Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro
- Hervé Renard, entrenador (57 años), sobre Brahim: 'Lo que hizo es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Real Madrid - AS Mónaco, en directo: alineaciones, horario y dónder ver el partido de la Champions League
- Otra sorpresa en La Masia: Quim Junyent, cerca del Almería
- Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’
- Xavier Estrada Fernández, exárbitro, sobre el fuera de juego de Lamine: 'Tardaron 10 minutos porque debían estar editando la imagen
- Barça - Dubai Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo