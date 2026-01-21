Mr Olympia 2026: cambio en la fecha original, nuevas reglas de clasificación y participantes confirmados

El Mister Olympia 2026, el "Mundial" del culturismo, tiene fecha confirmada para su 62ª edición como la competición de culturismo profesional más importante a nivel mundial. La competencia creada por Joe Weider y organizada por la Federación Internacional de Culturismo (IFBB) reune de forma anual a los mejores atletas de cada categoría, cuyo sueño es pisar alguna vez en su carrera la tarima del Olympia. Sólo unos pocos privilegiados tienen la suerte de conseguirlo, y ganar es un objetivo todavía más exclusivo y reservado para los físicos más extraordinarios y gigantescos.

A diferencia de la pasada edición, que coronó a Derek Lunsford como campeón en categoría 'Open', este Mr. Olympia sufre un cambio importante en la fecha y en el sistema de clasificación. Ya confirmado de forma oficial, la organización ha fijado el evento para el 24–27 de septiembre de 2026 en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), adelantándolo respecto a la edición de 2025 (que se celebró del 9 al 12 de octubre). Además, el Palms Casino Resort será el nuevo hotel oficial del evento, tras un acuerdo para mejorar la experiencia de los visitantes durante los cuatro días del evento.

Una vez cerrada la fecha y la sede del evento, es momento de ver qué atletas profesionales tendremos en modalidad masculina y femenina y en todas las categorías: Men’s Open (Mr. Olympia), 212 Olympia, Classic Physique, Men’s Physique, Wheelchair Bodybuilding; Ms. Olympia (Women’s Bodybuilding), Women’s Physique, Figure, Fitness, Bikini, Wellness, Fit Model.

CLASIFICACIÓN AL MR OLYMPIA 2026: ASÍ FUNCIONA

De cara a esta edición, la IFBB Pro League ha establecido un nuevo sistema de clasificación con ventana oficial del 15 de septiembre de 2025 al 30 de agosto de 2026. El cambio clave respecto al formato anterior es que ya no basta con "ganar una vez" en varias divisiones, por lo que se busca que lleguen al Olympia atletas con mayor consistencia en PRO Shows a lo largo de la temporada. Así funciona el sistema en cada categoría:

1) Classic Physique, Men’s Physique, Bikini y Wellness: ranking + doble victoria

En estas cuatro divisiones se combinan puntos y triunfos:

Se clasifican los 25 mejores del ranking de puntos

Clasificación automática si el atleta gana 2 Pro Shows dentro del periodo de clasificación (antes bastaba con uno)

Hay eventos "premium" que reparten más puntos (Arnold Classic USA, Pittsburgh Pro, New York Pro, Romania Muscle Fest Pro y Dubai Pro), además del propio Olympia.

Cómo se puntúa:

En el Olympia: el Top-3 obtiene plaza directa para el año siguiente; el 4º y 5º suman puntos

En los Pro Shows citados: ganar clasifica, y del 2º al 5º también se puntúa

En el resto de concursos: se puntúa del 1º al 5º (ganar suma puntos, pero no siempre implica pase directo en estas cuatro categorías, salvo que completes la segunda victoria exigida)

2) Men’s Open, 212, Ms. Olympia, Fitness, Figure, Women’s Physique y Fit Model: sistema "clásico" con pase por victoria

En estas divisiones el acceso es más directo:

Top-3 del Olympia: clasificación automática para el próximo año

Ganar un Pro Show dentro del periodo de clasificación: clasificación automática

Excepción específica: en Women’s Bodybuilding (Ms. Olympia) también se clasifican las Top-3 del Rising Phoenix

3) Wheelchair: híbrido con ranking

En Wheelchair Bodybuilding:

Top-3 del Olympia 2025: dentro

Ganadores de concursos del periodo: dentro

Además, entran los Top-5 del ranking de puntos

ESPAÑOLES CLASIFICADOS AL MR. OLYMPIA 2026 (a día de hoy): Josema Beast - Classic Physique.

Una regla importante a mencionar es cualquier campeón del Olympia tiene elegibilidad de por vida, pero si han pasado más de 5 años desde su último título, necesita aprobación de la IFBB Pro League para volver a competir.

LOS CAMPEONES DEL MR. OLYMPIA EN 2025:

Men’s Open (Mr. Olympia): Derek Lunsford

Derek Lunsford 212: Keone Pearson

Keone Pearson Classic Physique: Ramon Rocha Queiroz (Ramon Dino)

Ramon Rocha Queiroz (Ramon Dino) Men’s Physique: Ryan Terry

Ryan Terry Ms. Olympia (Women’s Bodybuilding): Andrea Shaw

Andrea Shaw Figure: Rhea Gayle

Rhea Gayle Fitness: Michelle Fredua-Mensah

Michelle Fredua-Mensah Women’s Physique: Natalia Abraham Coelho

Natalia Abraham Coelho Wellness: Eduarda Bezerra

Eduarda Bezerra Bikini: Maureen Blanquisco

Maureen Blanquisco Wheelchair: James Berge

PARTICIPANTES CONFIRMADOS DEL MR. OLYMPIA 2026:

Men's Open:

Sergey Danilov - Rusia

Derek Lunsford - Estados Unidos

Hadi Choopan - Irán

Chinedu Obiekea - Emiratos Árabes Unidos

Michal Krizanek - Eslovaquia

Tonio Burton - Estados Unidos

Martin Fitzwater - Estados Unidos

Andrea Presti - Italia

Shaun Clarida - Estados Unidos

Damian Kuffel - Polonia

Men's 212:

Nasser Mohammad - Kuwait

Zhaofeng He - China

Radoslav Angelov - Bulgaria

Keone Pearson - Estados Unidos

Shaun Clarida - Estados Unidos

Lucas Garcia - Brasil

Felipe Moraes - Brasil

Felipe Isaac Fierro Lobos - Chile

Yinka Majolagbe - Reino Unido

Ching Chieh Lin - Taiwán

Classic Physique:

Anton Ratushnyi - Estados Unidos

Andrea Mammoli - Italia

Ramon Rocha Queiroz - Brasil

Mike Sommerfeld - Alemania

Terrence Ruffin - Estados Unidos

Fabio Junio - Brasil

Jose Manuel Munez (Josema Beast) - España

Ethan Gohari - Australia

Prosper Nwafor - Reino Unido

Men's Physique:

Kyron Holden - Estados Unidos

Mehdi Kabbadj - Marruecos

Ryan Terry - Reino Unido

Ali Bilal - Afganistán

Brandon Hendrickson - Estados Unidos

Andrei Deiu - Rumanía

Francisco Martinez - Paraguay

Emile Walker - Reino Unido

Torre Washington - Estados Unidos

Men's Wheelchair:

James Berger - Estados Unidos

Kevin Secundino - Francia

Rajesh John - India

Gabriele Andriulli - Italia

Harold Kelley - Estados Unidos

Karol Milewski - Polonia

Mostafa Darvish Khezri - Irán

Women's Ms Open:

Desunka Dawson - Estados Unidos

Andrea Shaw - Estados Unidos

Ashley Lynnette Jones - Estados Unidos

Leyvina Barros - Brasil

Anastasia Korableva - Rumanía

Women's Fitness:

Michelle Fredua-Mensah - Reino Unido

Jaclyn Baker - Estados Unidos

Taylor Learmon - Canadá

Amber Steffen - Estados Unidos

Andrea Glass - Estados Unidos

Women's Figure:

Kristina Bodnariuk - Rusia

Missy Truscott - Estados Unidos

Nadine Claudia Huber - Alemania

Tereza Linhartova - República Checa

Katja Nowack - Alemania

Rhea Gayle - Reino Unido

Lola Montez - Canadá

Jessica Reyes Padilla - Puerto Rico

Tessa Meetze - Estados Unidos

Lena Ramsteiner - Alemania

Dorethane Agathina - Alemania

Denise Zwinger-Tynek - Alemania

Dekel Quant - Bahamas

Jennifer Zienert - Alemania

Women's Physique:

Natalia Abraham Coelho - Estados Unidos

Sarah Villegas - Estados Unidos

Zama Benta - Brasil

Jessica Macedo - Brasil

Naiana Nana - Brasil

Autumn Swansen - Estados Unidos

Trisha Pollydore - Canadá

Women's Bikini:

Jordan Brannon - Estados Unidos

Maureen Blanquisco - Filipinas

Ashlyn Little – Estados Unidos

Jasmine Gonzalez - Estados Unidos

Elisa Pecini - Brasil

Wu Bi - China

Aimee Leann Delgado - Estados Unidos

Viktoria Csicsayova - Hungría

Maria Acosta - Estados Unidos

Megan D’Ginto - Estados Unidos

Sally-Anne Kato - Japón

Women's Wellness:

Eduarda Bezerra - Brasil

Isabelle Nunes - Brasil

Elisa Alcantara - República Dominicana

Camile Luz - Brasil

Leonida Ciobu - Moldavia

Maria Rita Penteado - Estados Unidos

Josy Alves Macedo - Brasil

