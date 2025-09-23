Mr Olympia 2025: cuándo es, horarios y dónde ver por TV en España

El Mr. Olympia 2025 celebra su 61ª edición del jueves 9 al domingo 12 de octubre en la ciudad de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La competición, organizada por la IFBB, reunirá a los mejores culturistas del mundo, quienes competirán en diferentes categorías. El Resorts World Las Vegas volverá a ser el epicentro del músculo, la estética y la competición de élite durante cuatro días de muchísima emoción.

Para los aficionados españoles, seguir el evento en directo implicará ajustar relojes y trasnochar, ya que la diferencia horaria con Las Vegas es de nueve horas. Sin embargo, la motivación de ver en acción a los atletas nacionales masculinos clasificados puede con todo: Josema Beast (Classic Physique), José María Mete Bueriberi 'Madelman' (212 Olympia), Kim Angel (Classic Physique), Jesús Rodríguez Sendra (Classic Phyisique), Germán Pastor (Classic Phyisique).

HORARIO MR OLYMPIA 2025

Las primeras actividades comenzarán el jueves 9 de octubre con el pre‑judging de las categorías masculinas amateur en torno a las cinco de la tarde, hora española. Ese mismo día, a las nueve de la noche, está programada la esperada conferencia de prensa oficial del Mr. Olympia, en la que participarán los principales aspirantes al título.

El viernes 10 de octubre se llevarán a cabo las rondas preliminares de varias divisiones femeninas y categorías como 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness. Estas sesiones arrancarán alrededor de las seis y media de la tarde en España, mientras que las finales de esas mismas categorías tendrán lugar ya en la madrugada del sábado, hacia las tres de la mañana, hora peninsular.

El plato fuerte llegará el sábado 11 con el pre‑judging de las divisiones más populares, incluido el Mr. Olympia Open, la categoría reina y sin límite de peso. También se celebrarán las rondas previas de Classic Physique, Men’s Physique y Bikini. Esta jornada comenzará sobre las seis y media de la tarde en España, y las esperadas finales del Mr. Olympia Open están previstas para la madrugada del sábado al domingo, en torno a las cuatro de la mañana.

El evento concluirá el domingo 12 de octubre con el tradicional Champions Seminar, una charla en la que los campeones del fin de semana comparten sus impresiones, experiencias y respuestas ante el público y los medios. Esta última cita podrá seguirse desde las ocho de la tarde en España.

DÓNDE VER MR OLYMPIA 2025

En cuanto a la retransmisión, el único canal oficial confirmado hasta la fecha es OlympiaTV, la plataforma de streaming de la organización. Ofrecerá el evento completo en modalidad de pago por visión (PPV). No se ha anunciado aún ningún canal de televisión en España que haya adquirido los derechos de emisión en directo, por lo que OlympiaTV se perfila como la principal vía para seguir toda la acción desde casa. Se espera que haya contenido gratuito en redes sociales como YouTube, Instagram u otras, pero generalmente son resúmenes, highlights, momentos especiales y reacciones al evento.

El precio del paquete completo, según la página oficial, es de 74,99 dólares. La plataforma es compatible con móviles, ordenadores y televisores inteligentes, lo que facilita su visualización en todo tipo de dispositivos. Esta producción incluye la cobertura completa de las rondas de Pre-Judging y las Finales de las 11 divisiones del Olympia (incluyendo acceso al backstage), la rueda de prensa, el evento Meet the Olympians, la cobertura completa del Amateur Olympia durante sus dos días de competición y el Champions Seminar del domingo.

Además, incluye el pre-show oficial tanto del viernes como del sábado.Cada parte del evento de pago por visión (PPV) también estará disponible como vídeo bajo demanda una vez finalice el evento. En resumen, el Mr. Olympia 2025 promete ser una edición histórica y muy competitiva. La afición española tendrá que adaptarse al horario estadounidense, pero gracias a las opciones de streaming disponibles, será posible seguir de cerca el evento más importante del culturismo mundial.