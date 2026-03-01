Entrevista SPORT | Morgan grupo de música
Morgan: “No vivimos de espaldas al átomo y participamos poco de la industria”
Ignacio Sagnier
La banda madrileña sigue acumulando adeptos con un sonido genuino, muy personal y auténtico. Los cuatro miembros fundadores de Morgan se sentaron a hablar con SPORT minutos antes de asaltar la sala Razzmatazz en su segundo concierto en Barcelona en menos de un año tras la mágica noche vivida en abril en el icónico Palau de la Música. Estarán cerrando la actual gira presentando su cuarto disco, ‘Hotel Morgan’, en la sala La Mirona de Girona el próximo viernes 6 de marzo.
Siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviesen que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?
(Nina, voz) Sigo a Taryn Smith que está atravesando el Atlántico a remo sola y tengo esa sensación. Hay días que lo disfruta un montón, días en los que le entra agua en la barca y sufre bastante por lo que me identifico con ella. Esta banda se echó a la mar y, poco a poco, con días soleados y de tormenta, hemos ido haciendo nuestra travesía y siempre vemos un horizonte bonito pese a las dificultades. Utilizamos elementos de la naturaleza para explicar cosas y el mar es uno de ellos. (Paco, guitarra) Nos gustaría que Morgan tuviese una carrera larga y, aunque no nos irá tan bien como a Nadal, es cierto que cuidamos los detalles, las canciones, para que haya Morgan para rato.
¿Cuál ha sido el mensaje de su cuarto disco ‘Hotel Morgan’?
(Nina) Hemos incorporado dinámicas que en trabajos anteriores no se detectaban, lucecitas que no se habían visto antes que nos han venido muy bien. En teatros hemos hecho un viaje muy completo para armar un buen repertorio de temas nuevos y antiguos. No sé si había algún mensaje, pero ‘Hotel Morgan’ nos ha hecho ver una luz diferente. (Ekain, batería) Este disco ha ampliado la paleta de colores y paisajes sonoros del mundo Morgan.
Pienso que, pese a los cambios, se mantiene la ‘esencia Morgan’.
(Chuches, teclista) Cuando hablamos de esencia al final somos los que somos y tenemos un sonido grupal y creo que, por mucho que le demos vueltas o cambiemos la producción, siempre acabamos sonando a Morgan y nos satisface. (Nina) Nos ilusiona tocar y el público lo detecta. Cuando vienen a sentir nuestra música suceden cosas mágicas e intensas y buscamos hurgar en el interior de cada uno.
¿Tienen algún deporte que practiquen en su día a día?
(Nina) Estoy corriendo y tiro a canasta porque me gusta el baloncesto. Antes era futbolera, pero me alejé. (Paco) Cada día pienso en practicar deporte, pero en este mundo es complicado. Veo la UFC e hice boxeo, pero cerraron el gimnasio y fue la excusa perfecta para un vago como yo (risas). El boxeo me obligaba a aprender la técnica y me atraía por lo que volveré. Soy futbolero y del Madrid. (Ekain) Fútbol, surf, golf y yoga. Me llamaban el gato de Berriz porque era portero y gané la Liga de cadetes, aunque era bajito y aposté por la batería. En golf fui subcampeón de Guipúzcoa y me encanta la F1 porque es tradición familiar gracias a los Damon Hill, Jean Alessi o Michael Schumacher. La época de Alonso no la seguí porque vivía en Los Ángeles, pero madrugo para ver las carreras y soy de la Real Sociedad. (Chuches) Soy vago por naturaleza y me gustan los deportes sociales que son ir a un bar o a casa de un amigo donde hay cerveza y comida.
El surf, el fútbol, el boxeo, la F1 o el baloncesto son sus deportes favoritos
Paco, como madridista, ¿cómo valora la destitución de Xabi Alonso?
Estoy indignado con el despido de Xabi porque así no se hacen las cosas. Yo estaba en el bando del entrenador y había que dejarle tiempo para desarrollar su proyecto e intentar que funcionara. Los jugadores no le hacían puto caso y la imagen que dejó su marcha no es buena. Soy del Madrid porque es un gran equipo, pero el Barça también y si eres aficionado al buen fútbol toca reconocerlo.
¿Nombrarían algún referente deportivo que les haya marcado?
(Nina) Me enganché al documental ‘Una ola de 30 metros’ de Garret McNamara y hay una surfista que se llama Justine Dupont que es un referente. Me da miedo el mar y la admiro. (Chuches) Tengo referentes culinarios, pero Fernando Alonso es digno de elogio por su resiliencia. (Paco) Michael Jordan es único y ha trascendido al deporte. (Ekain) El futbolista Meho Kodro me flipaba, en el golf John Daly, que era bastante golfo, y Schumacher.
¿Tienen alguna metodología para componer?
(Nina) Paco y yo tenemos ideas y vamos al local para explorarlas. Allí cada uno aporta cosas y se ve qué demanda cada canción. Paseando a los perros compongo mucho pues es mi momento de inspiración (Paco) Hasta que el tema no llega al local de ensayo no sabes, ni que forma final tomará, ni tan siquiera si sirve. A lo mejor hay ideas que funcionarían en otra banda, pero no con Morgan porque tenemos que sentirnos identificados con el resultado final y notar que nos emociona.
¿Cómo ven la industria musical?
(Nina) Caminamos en paralelo porque somos una banda independiente. No vivimos de espaldas al átomo, pero somos un cabo suelto y participamos poco de la industria. Vamos por libre, de tranquis y hay pocas cosas de la industria que nos afecten. No tenemos que hacer temas de tres minutos o llegar a tal público porque te lo impongan. No nos planteamos que pasaría si hubiésemos tomado otros derroteros. (Ekain) Vamos al margen y vemos la industria desde la distancia porque no nos atrae y si entras te das cuenta de que esa rueda va muy rápida.
¿Las redes sociales ayudan?
(Ekain) Tenemos nuestro nicho y las redes nos favorecen. No entramos en el juego totalmente, pero las llevamos a nuestro ritmo sin locuras de algoritmos que nos condicionen. Crecemos poco a poco y agotamos en salas y teatros y no se puede pedir más. (Chuches) Conocemos a nuestro público, sabemos que cada ciudad es diferente y hemos detectado qué cosas gustan en unas y en otras.
Dado que estamos en un diario deportivo, ¿con que canción presentarían a Morgan?
(Paco) Con ‘Home’ porque es sencilla, pero espectacular a la vez y posee mucho corazón y mensaje.
La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?
(Nina) Lynyrd Skynyr. (Paco) Julio Iglesias. (Ekain) Kortatu. (Chuches) Éxitos de música clásica.
