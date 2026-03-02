A 'Mondo' Duplantis le surge un rival durísimo... ¿acabará con su 'dictadura'?

Armand Duplantis es posiblemente la gran estrella actual del atletismo o, al menos, la más mediática y la que más portadas e imágenes televisivas concentra en un deporte que ha perdido protagonismo y presencia en una sociedad actual demasiado 'idiotizada' por el fútbol, con todos los respetos.

El sueco nacido en Luisiana (EE.UU.) es un pertiguista forjado desde la familia, como las Williams en el tenis (Serena y Venus), el atleta noruego Jakob Ingebrigtsen o el saltador de esquí esloveno Peter Prevc. Hijo del expertiguista estadounidense Greg Duplantis (5,80) y de la heptatleta y voleibolista sueca Helena Hedlund, se entrenó desde niño en un saltadero anexo a su casa.

Duplantis logró su primera medalla en el Mundial de Doha'17, una amarga plata con 5,97, misma marca que dio el oro al estadounidense Sam Kendricks. El escandinavo aterrizó en una prueba en la que el galo Renaud Lavillenie (oro olímpico en Londres'12, tres veces campeón mundial bajo techo y siete veces campeón europeo) iba a menos tras relevar a Serguei Bubka.

Emmanouil Karalis no ha alcanzado su techo / EFE

Lavillenie batió en Donetsk por un centímetro los 6,15 que acreditó en 1993 en el mismo escenario el exvicepresidente de la antigua IAAF. Esa marca estuvo vigente hasta que Duplantis saltó 6,17 en febrero de 2020 en Torun, justo antes de la pandemia. Desde entonces, no ha parado de elevar la plusmarca universal hasta los 6,30 que saltó en el pasado Mundial de Tokio.

'Mondo' es mucho más rápido que sus rivales en la carrera (incluido Lavillenie) y el que mejor gestiona esa velocidad para elevarse y moverse como un felino por encima del listón. A sus 26 años, ya tiene dos oros olímpicos, tres universales tanto al aire libre como bajo techo, tres continentales al aire libre y uno en pista cubierta, con la sensación que lleva ya un lustro sin rival.

Sin embargo, a Duplantis le ha salido un 'grano' en la figura del griego Emmanouil Karalis, un saltador que lo supera en altura (1,86 metros a 1,81), en peso (79 kilos a 81), que es muy rápido sin alcanzar los niveles del sueco (6.54 en 60 y 10.37 en 100) y que es tan potente como él al soltar el palo de fibra de carbono y salir despedido hacia el cielo.

El pasado sábado, el heleno dio un enorme paso de gigante en su meteórica progresión al elevarse por encima de 6,17 metros en Atenas. Hijo del exdecatleta griego 'Haris' Karalis y de la ugandesa Sarah Mulunga, 'Manolo' Karalis se situó segundo de todos los tiempos a 13 centímetros de Duplantis.

De una tacada, el nuevo icono del atletismo griego con permiso de Tentoglou (longitud) destrozó sus plusmarcas personales bajo techo (6,05 metros este mismo año) y al aire libre (6,08), al tiempo que superó los citados 6,15 de Bubka y los 6,16 metros de Lavillenie para situarse a la estela del mejor pertiguista de todos los tiempos.

¿Acabará Karalis con el dominio de Duplantis? En todo caso, no lo hará por ser de una nueva generación, ya que son coetáneos y apenas se llevan un mes. De hecho, el sueco es 21 días más joven, ya que nació el 20 de octubre de 1999 y el griego lo hizo el 10 de noviembre de ese mismo año. En todo caso, los que ganarán son el salto con pértiga, el atletismo y los aficionados.