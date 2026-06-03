Mokaev, un ‘futuro campeón de UFC’ en misión secundaria en España: “Podría volver en el próximo UFC Londres”

WOW sigue derribando barreras para hacer de las artes marciales mixtas españolas una referencia en el continente europeo. Muhammad Mokaev (15-0), uno de los mejores pesos mosca del planeta y que logró acumular un balance de 7-0 en UFC, aterriza en Madrid para debutar en WOW 31 en un combate de alto voltaje ante Jorge Calvo. Con el foco puesto en volver a la UFC, el invicto británico de origen daguestaní explica por qué eligió WOW, qué pasó realmente con su salida de la compañía y qué pretende demostrar este sábado en España.

Muhammad, bienvenido. Llegas a Madrid y vas a pelear en WOW 31… ¿cómo estás, cómo te sientes estos primeros días aquí?

Me siento bien, ilusionado y con muchas ganas. Es mi primera vez en Madrid y estoy disfrutándolo. He estado unos días por la ciudad y me gusta mucho el ambiente.

¿Cómo surge exactamente lo de pelear en WOW? ¿Qué te convenció para decir “sí”?

Es un país nuevo para mí, porque he competido por todo el mundo desde que tenía 15 años. Tengo unas 39 peleas entre amateur y profesional y he competido en muchos sitios, aparte de España y Portugal, por esta zona. Creo que era una buena oportunidad venir aquí y pelear frente a un público nuevo. Además, el evento está promocionado por Cristiano Ronaldo, Ilia Topuria y UFC Fight Pass, así que es emocionante. Se han juntado dos factores principales.

Para un peleador de primer nivel como tú que quiere volver a UFC, debe motivar el hecho de competir en una liga respaldada por estas dos figuras, ¿no?

Creo que he construido una buena reputación en mi carrera amateur y profesional, así que me llegan oportunidades de todas partes. Por ejemplo, ayer mismo me contactó PFL, y también he recibido ofertas de ONE FC y de otras organizaciones. Pero, en mi opinión, lo que más me gusta ahora es ser agente libre: puedo pelear en cualquier sitio, cualquier día y contra quien sea. Eso es lo que me gusta de mi carrera en este momento.

Te conocemos como uno de los mejores pesos mosca del planeta, aunque hace dos años la UFC cortó lazos contigo. ¿Cuál es tu relación con la promotora de Dana White?

Me dijeron que cambiase mi estilo de pelea. Y eso es lo que estoy haciendo: cambiando mi estilo de pelea, pero en “misiones secundarias”. Mi relación con la UFC es buena; que la gente no se crea lo que ve en los medios. Incluso cuando firmé la pelea con WOW, envié un mensaje a UFC y me dijeron que es una gran organización. Así que ahora estoy en misiones secundarias, ganando dinero, golpeando a todos y demostrando que soy el mejor del mundo en mi división.

¿Sientes que quizás se te puso el listón injustamente demasiado alto?

Sí, creo que el listón se puso muy alto. Desde un punto de vista deportivo quizá no tenga sentido, pero desde un punto de vista de negocio ellos sabrán lo que hacen: al final siguen siendo la organización número uno del mundo. No es mi compañía; no me deben nada. Si quieren cortarte, te cortan; si quieren ofrecerte algo, te lo ofrecen.

Pero desde lo deportivo lo tengo claro: el deporte debería ser pelear contra los mejores. Yo tuve cuatro finalizaciones en siete peleas, alrededor de un 60% de finalización. Hice lo mejor que pude: entre los 21 y los 23 años hice siete peleas en 24 meses. Incluso con lesiones, nunca fallé el peso, nunca me bajé de una pelea en UFC y no creo que haya hecho nada mal.

¿Te dolió cómo se llegó incluso a menospreciar tu imagen pública?

Sí, eso fue algo que no me gustó: no merecía que se tratara mi imagen pública de ese modo. Normalmente, si de verdad eres “un problema”, te cortan enseguida. Nadie te da siete peleas en la mejor organización del mundo si eres un “tío malo”.

De hecho, me mejoraron el contrato tres veces mientras estaba compitiendo: me subieron la bolsa y todo. Pero te dan siete peleas, llegas al top, estás cerca de tu sueño —a punto de convertirte en el campeón más joven— y entonces te paran y te dicen que eres “el malo”. Eso no lo entiendo.

Y si yo fuera realmente ese “mal tipo”, ninguna otra organización me querría. Sin embargo, sigo recibiendo ofertas. Yo nunca he dejado tirada a ninguna organización. Si miras mi historial, no hay retiradas, salvo el tema del visado de una pelea, y aun así dejamos a nuestro rival con semanas de margen. Nunca me he bajado por el peso, ni por mala conducta.

Mokaev en su etapa en UFC / UFC

¿Hay algo que cambiarías de tu etapa en UFC?

Aparte de lo que pasó con Manel Kape en el hotel, no ha habido nada más. Y, sinceramente, con lo de Kape… es como un “1-1”. Él empezó: él me agarró y me cortó la cara solo siete días antes de mi pelea con Alex Perez. Y cuando se anunció nuestra pelea, yo se la devolví. Creo que la gente ha hecho cosas peores que eso.

Fuera de ese tema, con los demás rivales (Cody Durden, Charles Johnson, Alex Perez…) después de pelear me llevaba bien con ellos: al final somos amigos, hablamos y entrenamos.

¿Cuáles son tus planes con WOW? ¿De momento solo una pelea?

Soy el campeón actual en BRAVE, así que quizá tenga que defender el cinturón una vez más o algo así. Pero, sinceramente, no veo a nadie fuera de la UFC en flyweight que me suponga un reto real. Aun así, ahora tengo palabra: dije WOW y voy a pelear aquí. No se trata de dinero, se trata de presentarme delante de gente a la que no me he presentado. Soy agente libre y depende del calendario, pero yo soy un hombre de palabra: me comprometí con WOW y voy a cumplirlo.

WOW se caracteriza por no dar combates fáciles. Ahora enfrentas a Jorge Calvo: ¿qué nos puedes contar de él?

Creo que es un buen especialista de jiu-jitsu. Va hacia delante y tiene buen cardio. Pero no trae nada que yo no haya visto antes. Sin embargo, yo le voy a mostrar algo que él no ha visto jamás.

¿Cómo ves el estado de la división del mosca en UFC?

Veo a muchos de mis “hermanos” compitiendo bien y mejorando. Conozco muy bien la división porque he ganado a cuatro peleadores que ahora mismo están dentro del Top 15. Es como ver a tus “hijos” hacerlo bien… me siento como un padre orgulloso viendo cómo rinden. Están manteniendo limpio mi cinturón.

¿Cuál de esos “hijos” verías como un verdadero reto en tu vuelta a UFC?

Kyoji Horiguchi. Es un buen hijo. Kyoji “Son” (risas).

En caso de vencer este sábado: ¿cuántas peleas o cuánto tiempo crees que te queda para volver a UFC?

En mi opinión, creo que podría ser el UFC Londres del año que viene. Vi el evento este año y no me pareció emocionante. Antes tenías a Michael Bisping; me acuerdo de que mi primera cartelera viendo la UFC en directo fue esa. Antes era más emocionante. Si visteis la última cartelera, estaréis de acuerdo conmigo en que falta talento joven.

¿Qué pueden esperar los fans de ti?

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Quiero que me recuerden como un peleador emocionante. Voy a finalizarlo en el segundo asalto.