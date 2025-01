'Manguelo' Navarro: la joya de las MMA que Topuria usa como 'sparring': "Me siento profesional desde hace años"

Miguel Navarro de Brito (Barcelona, 2002) se ha consolidado como una de las grandes promesas de las artes marciales mixtas en España, gracias a su trabajo incansable, esfuerzo y un talento que apunta a dejar huella. Con un récord amateur de 9-6-1 y forjado en el prestigioso Climent Club de Alicante, 'Manguelo' ejerció como 'sparring' de Ilia Topuria para el UFC 308, emulando a Max Holloway durante el 'Training Camp' y convirtiéndose en la mano derecha del campeón del mundo. Un trocito de ese apoteósico KO de 'El Matador' en Abu Dabi fue gracias a él.

Cinturón negro de judo, descubrió las MMA a través de un videojuego y se enamoró de una disciplina que le ha permitido superar etapas de rebeldía y problemas fuera de la jaula. Tras su última exhibición en WAR 4 el pasado 30 de noviembre, el joven de 22 años atiende a SPORT desde Tailandia, donde entrena junto a otros compañeros de gimnasio mientras se prepara para dar el salto definitivo al profesionalismo en 2025.

¿Cómo estás viviendo la experiencia entrenando en Tailandia, cuna del Muay Thai?

Sí, la verdad es que estamos viviendo aquí la buena vida, como en España en verano, que allá ahora está un poco fresco. Venimos con el foco puesto en entrenar, y eso es lo que estamos haciendo. Todos los días dos veces. Estamos entrenando tanto Muay Thai y Strike como MMA y trabajo físico. Estamos aquí en el Phuket Fight Club, que es uno de los mejores gimnasios, prácticamente, de Tailandia. Aquí viene gente de todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de probarlo con personas de todas las ligas. Hay muchos luchadores de la UFC, PFL, Bellator y también de ligas rusas.

Miguel Navarro (derecha) junto a su amigo y compañero del Climent Club Luis Picó (izquierda) entrenando en Tailandia / manguelo_mma / INSTAGRAM

Buen país para mejorar aspectos del juego

Sí, básicamente es para seguir evolucionando. Nuestros entrenadores principales están en Argentina y, más tarde, viajan a Australia para la pelea de Aleksandre (Topuria) . Quizás no tanto enfocados en el Muay Thai, sino en las MMA.

Exhibición en la Caja Mágica y paso a profesional

Sobre tu último combate, te vimos muy bien finalizando en el WAR 4 de Madrid

La verdad es que me sentí muy bien. Era el primer combate después de varios en los que tuve un campamento malo, con lesiones y problemas que realmente afectan mi rendimiento. Este fue el primer campamento en el que todo salió bien. Dentro de la jaula, me sentí muy cómodo, pude desarrollar mi juego, hacer mis técnicas preferidas, y además fue un sueño cumplido para mí. Pelear en un estadio con, no sé, probablemente 10.000 personas… ¡Joder! Había mucha gente que conocía desde pequeño, fue un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido con Diego Nickname por hacernos vivir esta experiencia y por todo lo que hace por la MMA en España.

¿Por qué este Training Camp fue diferente?

Sobre todo las lesiones. En mis últimos campamentos, las lesiones no me respetaron mucho. Pero en este campamento llegué bien, al 100%, perfecto. También ha sido en parte porque entrené con más cabeza. Antes estaba muy obsesionado con la cantidad de entrenamientos y las horas, pero en este campamento, al tener un par de molestias, supe bajar un poco el ritmo y centrarme más en mi recuperación. Esto también lo he aprendido porque el último año he estado más involucrado en entrenamientos con gente de nivel mundial, como Ilia (Topuria) o Costello Van Stenis, que peleará por el cinturón de Bellator.

Me siento profesional desde hace años Miguel 'Manguelo' Navarro

Fue la última vez que te vimos en amateur y ahora pasas a profesional, ¿verdad?

Sí, fue mi última pelea amateur, y ahora paso a profesional, ya me tocaba hace tiempo. No se había dado antes porque tuve un problema personal que me mantuvo un poco alejado de la jaula. Esta pelea iba a ser profesional, pero ya había demasiadas peleas profesionales en la cartelera y no pude. Pero sí, me siento preparado para pelear de manera profesional desde hace años. Lo digo porque me pruebo todos los días con luchadores de ligas buenas y de alto nivel. Y sé que estoy listo.

Manguelo realiza un suplex a su rival en WAR 4 / ADRIÁN RUBIO MORENO (@ADRUMOR)

¿Algun aspecto en especial a mejorar en este salto a profesional?

La verdad es que no. Aparte, siento que mi estilo se adapta mejor a las reglas profesionales, así que creo que lo voy a hacer mucho mejor .

¿Tienes ya cerrado tu próximo combate?

Sí, ya tengo cerrado mi debut profesional. Va a ser en el WAR 5, que se anunciará pronto. Imagino que se revelarán el día y el lugar, pero sí, ya tengo confirmado mi debut profesional ahí. Todavía no tengo rival, lo estamos buscando, pero ya sé que estaré en el WAR 5. Contra quien sea.

¿Cuántas peleas tienes pensado hacer en 2025?

Hombre, las que me dejen, la verdad. Creo que serán tres. Por lo que he hablado, probablemente serán tres, y todas en WAR.

Imagino que no piensas, a nivel nacional, en ninguna otra promotora, ¿verdad?

Para nada.

¿Tienes pensado algún día pelear en alguna liga europea y hacer récord fuera?

La verdad es que no me atrae demasiado. Con lo que ha logrado WAR y lo que va a hacer, ya es una de las mejores ligas a nivel europeo. Entonces, ¿para qué voy a ir fuera si puedo hacerlo aquí? Lo que sí me parece interesante es la experiencia de pelear en otros países, con gente extranjera, pero es algo que ya he vivido. En mi carrera amateur, ya he peleado con personas de todo el mundo: de Daguestán, de Kazajistán, de muchos sitios.

Y los has ganado a algunos…

Sí, he ganado (risas). Así que, no es algo que tenga en mente.

De jugar al UFC 3 en la consola a entrenar con Ilia Topuria

¿Cómo te iniciaste en las MMA?

El crecimiento de las MMA en España es espectacular. Jamás me lo habría imaginado. La historia es un poco extraña. Yo antes de empezar ya hacía judo desde los cinco años, y tengo el cinturón negro. Más tarde lo dejé, y no tenía pensado seguir en las artes marciales. Solo hacía pesas. Un día, jugaba a los videojuegos y tenía el UFC 3. Me puse a jugar un poco, a probar, y claro, como ya tenía el cinturón negro en judo, vi muchas cosas que sabía hacer. Eso me empezó a interesar. Luego empecé a ver vídeos en YouTube, sobre todo de Khabib (Nurmagomedov), que era la época. La verdad es que me picó el gusanillo y me volvieron las ganas de competir, de superarme a mí mismo. Así que, poco a poco, un día busqué “MMA en Alicante” y me apareció el Climent Club.

¿Cómo fue esa llegada?

Me acuerdo perfectamente del primer día. Estaba Agustín Climent. Fue en febrero de 2019.

Manguelo entrenando en el Climent Club con Richardson / MANGUELO / INSTAGRAM

¿Y cuándo tomas esa decisión de que va a ser tu vida?

Pues mira, cuando empecé en el Climent Club, estaba en una época un poco rebelde. Unos meses después, fui a un internado. Allí ya tenía el estatus de deportista de élite por el judo, lo que me otorgaba ciertos beneficios, como poder entrenar todos los días. Así que me iba a entrenar lucha. Estuve dos años en esa dinámica y conseguí una base de lucha más sólida al volver a Alicante. Ahí ya seguí entrenando MMA, debuté a los dos meses, y fue en ese momento cuando me di cuenta. Creo que es algo que siempre has tenido dentro. Soy un competidor, ¿sabes? Eso es lo que me motiva a levantarme de la cama y a ser feliz.

¿Cómo es tu relación con tus entrenadores Jorge y Agustín Climent?

Prácticamente son mi segunda familia. Y no solo ellos, sino todos los compañeros del gimnasio. La relación con ellos no podría ser mejor. Son entrenadores de nivel mundial y, además, son como mis tíos. No podría pedir nada mejor.

¿Cómo es entrenar en el Climent Club? Ya debería estar Ilia por ahí...

Ilia ya estaba allí cuando llegué… Cuando entré, Ilia estaba antes de su primera pelea en Brave, o sea, todavía estaba en Cage Warriors. Desde el primer día me di cuenta de que tanto Ilia como Aleksandre estaban hechos de otra pasta. Pero jamás me habría imaginado, cuando entré por la puerta, que Ilia llegaría a ser el campeón de la UFC y la superestrella que es hoy en día.

Sparring de Topuria como Max Holloway para el UFC 308

¿En Ilia ya veías ese super talento que es hoy en día?

Sí, totalmente. Ya se hablaba en el gimnasio, se decía con total seguridad que era el próximo campeón de la UFC. Todo el gimnasio lo decía, pero sin ninguna duda. Era algo que se veía como seguro que iba a pasar. Desde el principio ya se notaba... Aunque, en ese momento, yo tampoco había entrenado con gente de alto nivel. Pero después, cuando me he adentrado más en el mundo, he viajado y he entrenado con gente de todo el mundo, he visto que no tiene sentido dudarlo. Es el Messi de las MMA.

Manguelo, Topuria, Richardson y Javi Climent en el Training Camp para Max Holloway / INSTAGRAM

Formaste parte del último Training Camp de Ilia para el combate ante Max Holloway.

Sí, he entrenado con Ilia desde hace muchos años y en muchas ocasiones, incluso antes de los campamentos específicos. Siempre hago muchos rounds con él, de MMA, grappling, lucha, de todo. La verdad es que no te sabría decir exactamente por qué me eligió a mí para prepararse para Holloway. Habría que preguntárselo a su hermano, a los entrenadores, pero sí, estuve en este campamento. Viajé a Madrid tres veces. La primera me quedé casi tres semanas, la segunda unos 3-4 días, y la tercera también unos 3-4 días. Hice de Max Holloway, también hice muchos rounds de lucha, boxeo, kickboxing y grappling. Antes de los entrenamientos, los maestros y Alex nos decían qué aspectos debíamos enfocarnos más, qué golpes utilizar, qué tipo de movimientos hacer, hacia dónde movernos, qué combinaciones lanzar para asemejarnos lo máximo posible a Max.

¿Con quién más estabas en ese campamento?

Estuve con Daniel Richardson, Salah, Guram Kutateladze y su hermano Aleksandre. También nos desglosaron el estilo de Max Holloway y nos indicaron lo que teníamos que hacer. La experiencia fue increíble. Estar en el campamento del mejor del mundo para mí es una bendición. Es algo que no tiene precio. Inconscientemente, solo con pasar tanto tiempo juntos, se te pegan muchas cosas: las técnicas que él hace, también su mentalidad, su enfoque en la recuperación. Te da muchos consejos, abre mucho la mente.

¿Con qué mirada quieres acabar este próximo año 2025?

Pues, sinceramente, lo que creo que va a pasar es que acabaré el año con un 3-3 profesional, con tres muy buenas victorias, tres finalizaciones, y pensando en el futuro, con 23 años y un 3-0. Yo creo que es un buen punto de partida.

¿Cómo definirías a Manguelo dentro de la jaula?

Me defino como un luchador muy completo y muy técnico.

Conoces como pocos a Ilia, ¿cómo lo verías en una posible revancha con Volkanovski? ¿Y en un combate contra Makhachev?

Sinceramente, la revancha con Volkanovski no tendría demasiadas ganas de verla, siento que va a pasar lo mismo o incluso peor. La pelea con Makhachev sí es algo que me gustaría ver. Estoy seguro de que Ilia se lleva la victoria por nocaut, boxeándole. Sería un peleón.

Aleksandre debuta en Australia en unos días

Es un talentazo, no os lo podéis imaginar. Lo va a matar, ese chaval no está a su nivel. Se piensa que si, pero Aleks está para pelear por el cinturón. Sé que puede sonar descabellado, pero estoy seguro que así va a ser. Su estilo es parecido al de Ilia, capaz incluso un poco más fluido y técnico. Si hay alguna duda sobre su boxeo, va a quedar resuelta.