Las MMA en España dan otro paso enorme: PFL se retransmitirá por Movistar+

La Professional Fighters League (PFL) ha anunciado un acuerdo con Movistar Plus+ para que la plataforma incorpore sus veladas a partir de 2026, con la previsión de emitir durante el año el paquete completo de eventos del circuito (un calendario de 24 citas entre la competición global y ligas internacionales).

La alianza llega, además, en la antesala del gran desembarco en nuestro país: PFL Madrid, que se celebrará el viernes 20 de marzo de 2026 en el Palacio Vistalegre, una fecha histórica para el MMA en España por tratarse del primer evento “global” de la organización en territorio nacional.

Van Steenis vs Fabian Edwards 2, título del peso medio en juego

El combate estelar será una revancha por el cinturón del peso medio, con el campeón Costello van Steenis defendiendo ante el británico Fabian Edwards. Van Steenis llega como campeón tras arrebatar el título a Johnny Eblen con una sumisión en los instantes finales, mientras que Edwards buscará ajustar cuentas en un segundo duelo con el oro en juego.

Franco Tenaglia también estará en la cartelera

Otro de los nombres que apuntan a foco mediático es Franco Tenaglia, que debutará con la PFL precisamente en la velada de Madrid. El argentino —muy asentado en la escena española y con paso por promotoras como WOW— es una de las incorporaciones destacadas del evento, a falta de que se concrete su rival.

Movistar también emite WOW: más MMA en la parrilla

Con este movimiento, Movistar Plus+ refuerza su apuesta por los deportes de contacto: ya ofrece las veladas completas de WOW, una de las competiciones de MMA con más tirón en España, y ahora suma la llegada de la PFL para ampliar aún más la oferta.