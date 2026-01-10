El mito Kiplimo se exhibe en la gran actuación María Forero y de Ndikumwenayo

El Mundial de Cross ha vivido este sábado una nueva edición en la localidad estadounidense de Tallahassee con el ugandés Jacob Kiplimo como gran estrella con su tercera medalla de oro consecutiva para situarse a una de las cuatro que lograron los kenianos John Ngugi y Paul Tergat, y a dos de las cinco del etíope Kenenisa Bekele.

Por parte española, protagonismo compartido entre Thierry Ndikumwenayo y María Forero. El hispanoburundés confirmó su reciente oro europeo con una excelente octava plaza (29:16), mejorando la novena plaza de 2024 y reafirmándose como segundo mejor español Alejandro Gómez (sexto en 1989), sin olvidar el subcampeonato en el Cross de las Naciones de Mariano Haro.

Ndikumwenayo arriesgó tras el grupo delantero y encaró séptimo los metros finales de la penúltima vuelta. Supo sufrir como siempre el atleta del Playas de Castellón y dejó a dos segundos al keniano Kipkemoi para acabar octavo y finalista, con Abdessamad Oukhelfen 22º (29:49), Aarón Las Heras 30º (30:12) y Jaime Migallón 56º (31:34).

El campeón europeo Thierry Ndikumwenayo, finalista en el Mundial / RFEA / SPORTMEDIA

Los españoles fueron séptimos con 116 puntos (los mismos que Tanzania) en la victoria del campeón mundial de media maratón Kiplimo tras un cambio brutal en la última vuelta (28:18), por delante del etíope Berihu Aregawi (28:36) y del keniano Daniel Ebenyo (28:45). Por equipos, oro para Etiopía (30 puntos), plata para Kenia (34) y bronce para Uganda (39).

La estrella española femenina de la jornada fue María Forero. Campeona europea sub'23 el pasado mes de diciembre y sub'20 en 2023, la onubense de 22 años debutó a lo grande en una gran cita como absoluta para conseguir uno de los mejores puestos de todos los tiempos al acabar 14ª (33:53), primera europea y segunda no nacida en África tras la australiana Lauren Ryan (13ª, 33:47).

Pese a su juventud, la discípula de José Enrique Villacorta hizo una carrera en negativo y supo mantener la calma para escalar desde casi la cuadragésima plaza a la 14ª mientras por delante la keniana Agnes Jebet Ngetich aprovechaba la ausencia de su laureada compatriota Beatrice Chebet para realizar una exhibición para la historia.

María Forero estuvo brillante / RFEA - SPORTMEDIA

La medallista de bronce hace tres años, Ngetich, se marchó desde el primer kilómetro para imponerse con 31:28, muy por delante de la ugandesa Joy Cheptoyek (32:10) y de la etíope Senayet Getachew (32:13). Los abisinios reinaron con rabia por equipos tras el veto a sus jóvenes con 19 puntos, por los 36 de Kenia y los 37 de Uganda.

Lideradas por la citada decimocuarta posición de María Forero, las españolas lograron una magnífica sexta plaza con 123 puntos en la general por equipos con Idaira Prieto vigesimoctava (34:32), Carolina Robles trigésima (34:42) y Ángela Viciosa (51ª, 36:20).

Agnes Ngetich campó a sus anchas en Tallahassee / WORLD ATHLETICS

La prueba femenina sub'20 estuvo ensuciada por las malas artes del Gobierno de Donald Trump con la connivencia de Sebastian Coe en World Athletics al no conceder apenas visados a Etiopía. ¿Qué pasará en el Mundial de fútbol? Marta Alemayo se impuso con 18:52, Wosane Asefa fue plata con 19:18 y Yenenesh Shimket sexta con 19.35... pero no puntuaron al no tener más atletas.

El podio lo completó la ugandesa Charity Cherop (19:19) y España fue octava por equipos con 145 puntos en su segundo mejor resultado en 20 años con Debris Paniagua (28ª), su gemela Demeku Paniagua (37ª), Claudia Gutiérrez (38ª), Sandra González (42ª), Mara Rolli (50ª) y Amanda Román (57ª). Por equipos, oro para Uganda (29 puntos), plata para Kenia (29) y bronce para Japón (87).

Debris Paniagua fue la mejor española sub'20 / RFEA - SPORTMEDIA

En hombres, World Athletics mantuvo la pantalla sin resultados durante más de media hora en otra muestra de desprecio a este deporte. Ello no empañó la séptima posición española, séptima con Alejandro Ibáñez 29º (25:35), Alejandro de la Viuda (33º, 25:57), Adrià Boyano (34º, 25:58), Teo de Frutos (40º, 26:13), Kuma Barrios (50º, 26:47) y el atleta - triatleta Xavi Cabanilles (55, 27:29).

Frente a tan solo un etíope, los kenianos se exhibieron con 10 puntos al copar las cuatro primeras posiciones con Frankline Kibet (23:18), Emmanuel Kiprono (23:20), el favorito Andrew Alamisi (23:28) y Andrew Kiptoo (23:42). Uganda fue segunda con 31 puntos y por Estados Unidos, plata con 75. Les salió bien a los organizadores el vergonzoso veto a los abisinios.

Sensacional victoria 'aussie' en el relevo mixto / AUSTRALIAN ATHLETICS

La única prueba en la que España no tuvo representación fue el relevo mixto (4x2 km). El bronce etíope salvó el honor africano con 22:34 en una gran victoria de Australia con Oliver Hoare, Linden Hall, Jack Anstey y Jessica Hull (22:23), mientras que Francia fue plata con Alexis Miellet, Sarah Madeleine, Antoine Senard y Agathe Guillemot (22:26). Kenia fue cuarta con 22:42.