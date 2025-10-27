La ministra Pilar Alegría inaugura el Congreso Nacional Red de Líderes

La primera jornada del Congreso Nacional Red de Líderes, celebrado hoy en Zaragoza, ha concluido con un rotundo éxito de participación y contenidos, consolidándose como un foro de referencia en el impulso del liderazgo femenino dentro de la Industria del Deporte Español.

La inauguración ha corrido a cargo de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría﻿, quien ha subrayado que “por primera vez, las mujeres ocupan el 40 por ciento de los puestos en las Juntas Directivas de las Federaciones Deportivas Españolas. En 2014, representaban apenas un 19 por ciento. En una década, por tanto, ese porcentaje se ha duplicado”.

Durante la jornada, destacadas deportistas de élite como Almudena Cid, Yolanda Soler, Isabel Macías y María Torres, han compartido vivencias inspiradoras sobre superación, transformación y liderazgo. Sus testimonios se han sumado a las intervenciones de Directores Generales de Deporte de doce Comunidades Autónomas y de reconocidas ejecutivas del sector.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, se ha felicitado por la celebración de este evento que convierte a Zaragoza en epicentro del debate y ha señalado que “no se trata sólo de que las mujeres participen, sino de que lideren, inspiren y transformen. Y es que la fuerza transformadora de las mujeres impulsa el cambio en el ámbito deportivo. Desde nuestro Gobierno estamos muy comprometidos con el Deporte femenino”.

Por su parte, el Presidente de ADESP, José Hidalgo, ha agradecido el respaldo del Gobierno de España y el de las Comunidades Autónomas a este congreso organizado por la Asociación y ha remarcado que “el éxito de esta primera jornada confirma que estamos creando un espacio único para impulsar el liderazgo femenino. La participación de tantas regiones en este proyecto, que es de todos, demuestra que estamos en el camino correcto y vamos a seguir profundizando en ello desde ADESP”.

Este sábado se celebrará la segunda y última jornada del Congreso en la que se analizarán diferentes estudios que apoyan el crecimiento del liderazgo femenino en el Deporte.