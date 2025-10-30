Milos Sarcev, exculturista y entrenador experto en fitness, sobre Joan Pradells: "Tienes todas las razones para hacerlo"

El fenómeno Joan Pradells hace mucho que dejó de ser algo exclusivamente relacionado a nuestro país y al culturismo español. El atleta valenciano de 28 años, con más de 700 mil seguidores en Instagram y cerca de 500 mil suscriptores en Youtube, es una de las grandes promesas del culturismo a nivel mundial. Así ha quedado demostrado en las últimas semanas, con su 'redebut' exitoso en Reino Unido, donde quedó tercero, y con la descomunal actuación en un top-5 en Praga frente a varios físicos más que contrastados en el Mr. Olympia.

El exculturista y hoy reputado entrenador Milos Sarcev, de 61 años, ha puesto el foco sobre Joan Pradells en el tramo final de la temporada. Su relación viene de años atrás, cuando grabaron varios vídeos entrenando juntos con el serbio exprimiendo al máximo las piernas de Joan, además de varias sesiones online de 'posing'. Sarcev, figura capital del mundo de los hierros desde los noventa, fue dos veces Mr. Yugoslavia y ganó el Mr. Universe de 1989 antes de competir más de una década en la IFBB: finalista habitual y con presencias en Mr. Olympia, entre ellas un 10.º en 1997 y 1999, se retiró a comienzos de los 2000 para convertirse en uno de los preparadores más influyentes. Su apodo de "The Mind" resume un enfoque minucioso del entrenamiento que popularizó, entre otras cosas, el uso de las series gigantes.

Como preparador, su impacto reciente se entiende a través del ascenso de Samson Dauda, al que guio durante dos años y medio y 13 shows profesionales, incluida la campaña del Arnold Classic, antes de separar sus caminos en 2024, año en el que se coronó campeón del Olympia. La progresión y estética de Joan Pradells han alimentado en redes la comparación con el legendario exculturista y coetáneo de Ronnie Coleman Jay Cutler: el "Jay Cutler español" es una etiqueta que hace tiempo que circula entre aficionados, por la similitud del físico y las piernas de Joan con el de Cutler, salvando las distancias.

En un post de Instagram compartido por Joan Pradells tras la euforia de Praga, Milos respondió para celebrar su resultado y darle un sabio consejo: "¡La mejor sonrisa de la industria! Sigue sonriendo Joan, tienes todas las razones para hacerlo", escribió, a lo que Joan respondió: "Muchas gracias, seguiré tu consejo". Puede parecer un detalle mínimo, pero en estos casos lucir feliz sobre la tarima y despreocupado puede causar muy buena sensación entre los jueces. Para Joan, empezar a sonreír y quitarse toda la presión de encima ha sido clave.

Más allá del ruido, los datos avalan el salto competitivo de Pradells este mes de octubre después del susto en China hace apenas unos meses: podio en el Reino Unido y top-5 en Praga, dos finales en grandes plazas europeas con cuadros de nivel. Lo próximo será su participación en el Polonia Pro este fin de semana. Para el culturismo español, su escalada supone otra carta ganadora en la escena Open. Milos ya avisó hace unos años de que acabaría clasificando al Olympia, y parece que va por el buen camino.