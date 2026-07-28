Milagros Tolón: “El Gobierno es y seguirá siendo un aliado leal del deporte español”

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presentado este martes en un encuentro celebrado en la sede del Comité Olímpico Español el nuevo modelo de financiación pública que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes para las federaciones deportivas españolas.

En presencia del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía; y representantes de las federaciones deportivas españolas, la ministra Milagros Tolón ha compartido la decisión del Ejecutivo de unificar en un único instrumento la financiación estructural que estas entidades reciben a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), que este año alcanzará los 101 millones de euros.

El objetivo de esta medida, según ha explicado la ministra, “es crear un modelo más estable, coherente y eficaz”, que permita a las federaciones deportivas, desarrollar su labor con mayor seguridad y planificación.

“Un modelo en el que hemos trabajado desde el primer momento y que seguimos reforzando con resoluciones como la que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. Un Real Decreto que va a suponer una inversión de más de 101 millones de euros para nuestro deporte y nuestros deportistas”, ha abundado durante una reunión a la que también han asistido el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y el director general de Deportes, Fernando Molinero.

La titular de la cartera de Deportes ha recordado que “con la subvención aprobada hoy, las federaciones habrán recibido más de 1.000 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018”.

“No es solo una cifra, es un signo indiscutible de la voluntad política de impulsar el deporte y una muestra de nuestro compromiso con todos vosotros y con los y las deportistas”, ha afirmado.

Milagros Tolón también ha reconocido la labor de los Comités Olímpico y Paralímpico, “dos instituciones que desempeñan un papel esencial en el desarrollo del deporte de alto nivel y que también se van a beneficiar de esta inversión”, con 3,5 y 1,5 millones de euros, respectivamente.

“Su liderazgo, su apoyo permanente a nuestros deportistas y su compromiso con la excelencia hacen posible que el talento pueda desarrollarse y competir al máximo nivel. Ellos son, junto a las federaciones, el pilar esencial de un modelo deportivo en el que este Gobierno cree firmemente. El Gobierno es y seguirá siendo un aliado exigente y leal”, ha señalado.

En su calidad de anfitrión, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha coincidido en subrayar la importancia de estos presupuestos, “que afianzan a nuestras federaciones, reactivan la confianza en sus dirigentes y demuestran que España apoya a sus deportistas”.

“En el futuro que pensamos”, ha asegurado Alejandro Blanco, “el deporte tiene que ser la piedra angular de una España competitiva e integradora”. “Hoy ponemos el primer paso de algo que, gracias al trabajo del CSD, va a permitir a las federaciones conocer más rápido el presupuesto y hacer una planificación más real”, ha celebrado.