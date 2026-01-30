Mikel San José le gana la batalla a la Seguridad Social y cobrará 1.600 euros brutos al mes por incapacidad

Mikel San José ha ganado la batalla en los tribunales. El exfutbolista del Athletic Club, retirado del fútbol profesional a los 33 años, ha logrado que la Justicia confirme su derecho a una pensión vitalicia tras acreditar que su retirada se produjo por recomendación médica y no por una decisión deportiva ordinaria.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ha confirmado una sentencia previa que reconoce al exjugador una incapacidad permanente total. Esta resolución le da derecho a percibir una pensión mensual del 55 % de su base reguladora, unos 1.600 euros brutos al mes, con efectos desde mayo de 2023.

Un final de carrera con muchos problemas físicos y dolores

Mikel arrastró durante gran parte de su carrera importantes problemas físicos, especialmente en la espalda. La sentencia detalla que, en el momento de su retirada, tenía diagnosticadas varias patologías de carácter crónico, entre ellas cervicoartrosis, hernias discales en los niveles C4-C5 y C5-C6, estenosis foraminal, discopatía dorsal y espondiloartrosis lumbar.

El tribunal considera acreditado que este conjunto de lesiones, analizadas de forma global y no aislada, resulta incompatible con el ejercicio del fútbol profesional, una actividad que exige máximo rendimiento físico, continuidad competitiva y una alta tolerancia al impacto. Por ello, concluye que el excentrocampista no podía competir con normalidad ni seguridad.

El INSS había defendido que San José se retiró a una edad “habitual” en el fútbol profesional y que incluso disputó minutos con la SD Amorebieta en 2022. Sin embargo, la Sala rechaza este argumento y subraya que la clave no es la edad, sino si el cuerpo permite seguir desempeñando la profesión en condiciones exigibles, algo que en este caso no sucedía.

La sentencia incluye un voto particular del presidente de la Sala, el magistrado Pablo Sesma, que discrepa del fallo y advierte del riesgo de generalizar este tipo de reconocimientos en deportistas profesionales. A su juicio, aceptar este criterio podría llevar a reconocer incapacidades de forma automática a jugadores a partir de cierta edad, dado el carácter temporal de sus relaciones laborales.

Una vida entera en el Athletic

El de Mikel San José se suma a otros precedentes con fallos muy distintos. Futbolistas como Amunike, Camarasa, Álvaro Benito o incluso Cervera y Lopetegui lograron la prestación al acreditarse que sus lesiones les impedían competir al máximo nivel. En cambio, casos como el de Abelardo muestran que no siempre los tribunales interpretan del mismo modo este tipo de situaciones.

Mikel San José fue una leyenda del Athletic Club. Pasó prácticamente toda su carrera, donde disputó 397 partidos oficiales, anotó 37 goles y dio 12 asistencias, dentro de un total de 453 encuentros como profesional.

También pasó por el Liverpool, el Birmingham City y cerró su trayectoria en la SD Amorebieta, poniendo fin a una carrera marcada por el alto nivel competitivo y, finalmente, por las lesiones.