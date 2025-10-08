Mike Sommerfield, culturista del Mr Olympia, en el centro de la polémica: "Se ha convertido en un puñetero meme, es uno de los mayores tongos descarados"

A pocas horas del arranque de la mejor competición de culturismo del mundo, varios competidores y aficionados han han trasladado su malestar por incidencias en los pesajes y mediciones de altura. Es, concretamente, en la categoría de 'Classic Physique', la única división que condiciona el peso máximo permitido a la estatura del atleta y donde competirán los cuatro españoles Josema Beast, Kim Angel, Jesús Rodríguez Sendra y Germán Pastor.

La raíz del conflicto es la siguiente: en Classic Physique (donde hasta la pasada edición reinó una y otra vez el canadiense Chris Bumstead) no basta con "dar el peso", hay que hacerlo en relación con la altura medida en el control. Un simple centímetro arriba o abajo puede elevar el tope varios kilos y alterar la elegibilidad competitiva, de ahí que la precisión técnica del tallaje (posición corporal, compresión del cabello o uso de tupés exagerados, repetición de la lectura) sea crítica para garantizar la igualdad entre los atletas.

En este contexto se entiende la polémica alrededor de Mike Sommerfeld, uno de los aspirantes destacados al trono vacante de 'Cbum'. El alemán figura como clasificado para el Mr. Olympia 2025 y llega tras una progresión notable en el circuito profesional. En los días previos, varias publicaciones y voces del sector han cuestionado la consistencia entre su altura declarada en etapas anteriores (1,70cm en 2019) y el tope de peso que afirma tener (212 libras, una cifra que, según la tabla oficial de la IFBB Pro League, equivale a una altura de unos 176,5 cm). Se trata de una discrepancia que, de confirmarse, podría traducirse en un margen de kilos extra dentro del reglamento.

El debate no se limita al atleta: el preparador Chris Aceto ha puesto el foco en el procedimiento de medición. Según su análisis, prácticas laxas (como leer la altura sobre el cabello en vez de comprimir hasta el cráneo) pueden "regalar" centímetros y, por tanto, elevar el peso máximo permitido por la tabla. No es una acusación de fraude directo, sino una crítica a cómo se está midiendo y cuánto margen de error se tolera en un control que decide si un atleta compite o no en Classic.

Con las primeras actuaciones de Classic acercándose en la agenda del fin de semana, la credibilidad del campeonato está en el centro del relato. Si el Mr. Olympia aspira a blindar la igualdad de condiciones, el pesaje de Classic exige la misma seriedad que un panel de jueces en la final: transparencia en el protocolo, trazabilidad de las mediciones y comunicación oficial cuando haya incidencias. Hasta entonces, el torneo sigue su curso, con un título histórico en juego tras la retirada de Chris Bumstead y bajo la lupa de una comunidad que pide certezas, no rumores.

Luis Zarro (El Nota en Youtube), entrenador, nutricionista y youtuber especializado en culturismo, expone la reciente polémica con los pesajes de los competidores y la falta de transparencia. "El pesaje del culturismo se ha convertido en un puñetero meme, donde han favorecido a unos y han perjudicado a otros. Si Mike Sommerfield llega a competir en Classic con el peso estipulado y la altura que le han dado es uno de los mayores tongos descarados y sería algo bastante perjudicial ver cómo a alguien se le permite hacer trampas y compite con esas condiciones. Todo lo que ha salido desprestigia de una manera bastante grande al Mr. Olympia. Hay que evitar estos favoritismos".