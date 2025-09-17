Mijas acoge por primera vez la Copa de España de Escalada de Velocidad y Escalada en Bloque

El evento, que se celebrará en Andalucía por primera vez, tendrá lugar en el Recinto Ferial de Las Lagunas los dias 20 y 21 de septiembre, donde se instalarán los muros oficiales de competición de Velocidad y Bloque, dos de las tres disciplinas olímpicas de la escalada. La cita corresponde a la segunda prueba del circuito nacional de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

La organización de la prueba correrá a cargo de B3 Sportainment, empresa responsable en exclusiva del montaje de las competiciones de escalada oficiales de la FEDME.

El Ayuntamiento de Mijas, a través de su Concejalía de Deportes, ha apostado firmemente por este acontecimiento dentro de su plan de impulso a los deportes emergentes y en auge, como lo son la escalada, el pickleball o el parkour.

Una cita que atraerá a miles de personas

La Copa reunirá en Mijas a más de 350 deportistas procedentes de todas las federaciones territoriales del país, que competirán en categoría femenina y masculina, tanto juvenil como absoluta. A ellos se sumarán familiares, equipos técnicos, jueces, organizadores y personal de montaje, lo que se traduce en más de un millar de personas vinculadas directamente a la competición, a parte del publico que podrá seguir de manera gratuita el evento presencialmente.

Las finales de la competición podrá ser seguidas en directo por TVE- Teledeporte.

Deporte, espectáculo y futuro olímpico

La escalada deportiva, convertida en disciplina olímpica en Tokio 2020 y consolidada para París 2024 y Los Ángeles 2028, promete ofrecer en Mijas un espectáculo vibrante, cargado de emoción, dinamismo y superación.

Con esta cita, Mijas se consolida como referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel, reforzando su papel como ciudad abierta al deporte, la innovación y el turismo deportivo.