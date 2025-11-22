Miguel 'Manguelo' Navarro peleará contra Anthony Lambrechts en WAR 8

Miguel ‘Manguelo’ Navarro (2-0) volverá a la acción en WAR 8. El evento numerado de la promotora de los hermanos Climent —Jorge y Agustín— aterriza en el Palacio Vistalegre de Madrid el próximo 6 de diciembre con un cartel repleto de talento, donde estarán presentes prácticamente todas las ‘joyas’ del Climent Club, una auténtica factoría de guerreros que ya compiten en las grandes ligas de las MMA mundiales.

Uno de los peleadores que más atención despierta por su presente brillante y un futuro todavía más prometedor es Miguel Navarro de Brito. ‘Manguelo’, a sus 23 años, es uno de los prospectos nacionales más completos y está llamado a lograr grandes cosas. Tal y como ha podido saber este medio, el alicantino se enfrentará al belga Anthony Lambrechts, invicto con 2-0 profesional, en un combate pactado en 73 kilogramos. La división natural del español son las 155 libras del peso ligero, unos 70,3 kilogramos.

Fue rival de Gino Van Steenis en amateur

Lambrechts disputó su último combate profesional el 26 de octubre de 2024, imponiéndose por decisión unánime a Fawad Faghoro y logrando la primera defensa del cinturón ligero de SFC (Staredown Fighting Championship), promotora con sede en Amberes. Su debut también fue por el título y lo resolvió en apenas dos minutos gracias a un mataleón. En su etapa amateur firmó un registro de 3-2, con una de esas derrotas precisamente frente a un español: Gino Van Steenis, quien también estará presente en WAR 8 midiéndose a Marco Antonio Elpidio.

Lambrechts y Van Steenis se enfrentaron en el circuito amateur / INSTAGRAM

En el otro lado del octágono le esperará Manguelo, preparado para ampliar su impecable racha profesional. Especialista en sumisiones, el español arrasó en su debut PRO sometiendo a Luis Ramírez en WAR 5 con un triángulo de brazo, y repitió fórmula meses después ante Miquel López, esta vez con una anaconda choke, ambas en el primer asalto.

Base de lucha y poder en sus manos

Con un sólido pasado en judo —del que es cinturón negro— y un arsenal completo en todas las áreas, Navarro se ha consolidado como una de las piezas a seguir en el circuito español. No solo finaliza: domina. Cabe recordar que fue pieza clave en el training camp de Ilia Topuria para el UFC 308, donde imitó el estilo de Max Holloway, rival del ‘Matador’ en aquel combate.

Manguelo realiza un suplex a su rival en WAR 4 / ADRIÁN RUBIO MORENO (@ADRUMOR)

“Mi objetivo es terminar 2025 con un récord de 3-0”, declaró Manguelo a este medio en enero, mientras preparaba su esperado debut profesional desde Tailandia. Casi un año después, tiene ante sí la oportunidad de cumplir aquella promesa y dar un paso más en su ascenso dentro de las MMA.

Su gran proyección en el deporte y su todavía corto recorrido en el profesionalismo han dificultado la tarea de 'matchmaking' para Miguel, algo habitual desde su debut. "En España nadie ha aceptado. Fuera de España se ha contactado con más de 50 peleadores y tan solo dos aceptaron. La otra propuesta era un lituano con el mismo récord profesional", afirma 'Manguelo' a SPORT

Evento plagado de talento nacional

El evento contará también con la presencia de dos de sus compañeros de entrenamiento y amigos: Daniel Richardson y Luis ‘Lewis’ Picó. El cartel estará encabezado por Pepe ‘El Sabor de la Ciudad’ Torres, quien se medirá a Luis Felipe en un combate que podría abrirle de par en par las puertas de la UFC. Con un récord de 10-1 y, según confirmó su entrenador a SPORT, su equipo de management ya busca activamente un corto aviso en UFC. Si no llega la oportunidad en 2026, lo más probable es que siga el camino de Hecher Sosa y acceda vía Dana White’s Contender Series. El catalán Oriol Arenas (4-0), Borja ‘El Águila’ García y Ernesto Schisano completan una de las carteleras numeradas más potentes en la historia de WAR.