Miguel Ángel Millán, presidente de la Federación española de remo: "En Beach Sprint somos los que tenemos que defender el trono"

La Federación española de Remo renovó en enero de 2025 su presidencia con la elección del sevillano Miguel Ángel Millán Carrascosa. Tras varios meses en el cargo y unos Juegos Olímpicos de por medio, el dirigente andaluz analizó para SPORT el presente y futuro de la federación, en pleno ciclo olímpico con Los Ángeles 2028 en el horizonte.

Se va a cumplir un año de su presidencia en la Federación de Remo. ¿Qué valoración haces de estos primeros meses?

Ha sido un año difícil. Yo era presidente de la Federación Andalucía, conocía un poco la realidad de la Federación Española, pero encontrártela y tener que gestionarla no es fácil. Yo manifesté desde el primer día que el planteamiento en este año era poner orden. Orden en lo económico, orden en lo administrativo y orden en lo deportivo.

El orden en lo económico ya lo hemos más o menos conseguido. A día de hoy nos encontramos con una federación que tiene deuda cero y con unas cuentas de 2025 que presentaremos en el 2026 bastante solventes y con un presupuesto que va creciendo. En el orden administrativo estamos ordenados desde el punto de vista administrativo por un nuevo secretario general con capacidad jurídica, un gerente que se encarga en el día a día de la federación y una junta directiva que trabaja unida en un solo proyecto. Deportivamente, los resultados en el mundial de Shanghái han sido relativamente buenos, pero tenemos que seguir avanzando de cara a Los Ángeles en el 2028.

Hay que seguir profundizando un poquito. Hay orden ya en el plano deportivo, pero tenemos que seguir buscando esa mejoría. Los mundiales de Shanghái y Turquía se han saldado con una medalla de plata el beach sprint, con dos cuartos puestos el remo olímpico, con un sexto puesto de Esther Briz y un octavo puesto con otro cool que desde Birmingham 1996 no se conseguía. Estamos con bastantes deportistas ahí ya peleando por lo que pueda ser una futura medalla olímpica.

¿Cuál dirías que es actualmente el estado de la federación y del remo en general en España?

El remo en general goza de buena salud. En las categorías inferiores, este año hemos tenido una medalla de plata en el cuatro sin timonel sub-23 de chicos, un quinto puesto en el cuatro sin timonel sub-23 de chicas y un sexto puesto en el dos sin timonel de chicas. Y hemos tenido una subcampeona del mundo en categoría juvenil, Esther Fuertes.

La mayoría de las chicas se encuentran en Estados Unidos estudiando, los chicos solo uno. Pese la dificultad que tiene integrar un equipo con 5 o 6 remeros que están estudiando fuera, el remo goza de muy buena salud, tanto a nivel absoluto como en categorías inferiores. A nivel de club, a fecha de 10 de diciembre hemos hecho cuatro asambleas, donde hemos aprobado un calendario ya con localizaciones de todas las regatas nacionales del año 2026. Hemos introducido una pequeña cuota por regata para superar los recursos propios de la federación, que no eran excesivamente amplios.

Dices que tenéis muchas remeras en Estados Unidos. ¿Es difícil encontrar en España clubes competitivos donde puedes desarrollarse completamente para luego alcanzar estos objetivos de las medallas?

No. Los chicos por ejemplo, del 2 sin timonel que ha quedado cuarto del mundo y el doble skull que ha quedado cuarto del mundo, ninguno de los cuatro ha estado en Estados Unidos estudiando. Esther Briz, ya ha estudiado su carrera de ingeniera en Stanford y ahora y está estudiando un máster en Oxford en Inglaterra. Ojalá tengamos la suerte de poder verla montada en el 8 de Oxford este año en la Oxford-Cambridge.

En las sub-23, todavía todos están estudiando y tenemos cuatro o cinco chicos y chicas que están estudiando en Estados Unidos por una cuestión puramente formativa. A nivel de club, tenemos el Club Náutico de Sevilla, Labradores, Banyoles, Alicante, el remo en Galicia está creciendo muchísimo, con grandes remeros y la verdad es que no les hace falta ir a Estados Unidos, pero es positivo para ellos desde un punto de vista formativo, que estudien su carrera allí y las universidades americanas se pelean ya por tener remeros españoles.

A corto plazo, ¿cuáles son esos pequeños pasitos que tenéis que dar? ¿Qué tenéis previsto para mejorar en este aspecto deportivo?

Tecnificar a los técnicos, meter mayor capacidad de conocimiento en materia técnica, perfeccionar una relación médica y deportiva. Tenemos que seguir avanzando. El cuerpo físico llega hasta donde llega. Tienes que avanzarlo a través de nutrición, a través de que los médicos controlen con mayor relevancia tu entrenamiento. Esos son segundos en el agua y eso es un poco lo que estamos trabajando. Tecnificación de los entrenadores del equipo nacional, mayor participación del equipo médico a la hora del control del deportista que tiene que ver alimentación, sueño... Tenemos que atender las peticiones de los plantes de la Dirección Técnica del Equipo Nacional.

Y a nivel de promocionar el remo en España, ¿qué se está haciendo?

Este año hemos hecho un calendario novedoso. Antes se hacían dos campeonatos de España y ahora se hacen tres. ¿Por qué se hacen tres? pues, para la modalidad sub-23. Solo había un campeonato de España donde competían los chicos de 20-21 años contra chicos de 27-28. Iban a un campeonato de España para quedar el quinto o el sexto, mientras que tú tienes un campeonato específico para ellos, para que esos chicos no se desanimen y sigan participando. A lo mejor, con 19-20 años, no eres un remero top, porque no estás formado físicamente, pero a los 27-28, sí.

Hemos metido una liga de ocho y de cuatro skulls como promoción. Y modificando esas pequeñas cosas, sobre todo este año, yo te digo, dividir los campeonatos de España de dos, pasarlo a tres y meter la liga de ochos, que se van a celebrar en Sevilla, en Avilés y en Castelldefels. También con eso aprovechamos y probamos campos de regatas nuevos, porque siempre ha estado muy centrado Castelldefels, Avilés, son sitios donde se puede promocionar mejor el remo, son sitios óptimos para remar, el único problema es que no tienen metraje suficiente para los dos mil metros que requiere el remo olímpico, aunque se plantea que para el Los Ángeles va a haber una prueba de 1.500 metros.

Desde Río 2016, Pekín en 2020 o París 2024 la participación española ha ido 'in crescendo'. En los tres últimos juegos hemos tenido ocho diplomas olímpicos con deportistas muy consolidados

Estamos ya metidos en un ciclo olímpico nuevo, pero si echamos un poco la vista atrás, ¿qué valoración hace la Federación de los pasados Juegos Olímpicos con récord de embarcaciones clasificadas?

A mí me parece que el resultado que se obtuvo es bastante bueno. Si miramos más atrás, hubo olimpiadas donde el remo español no participó. Desde Río 2016, Pekín en 2020 o París 2024 la participación española ha ido 'in crescendo'. En los tres últimos juegos hemos tenido ocho diplomas olímpicos con deportistas muy consolidados, por ejemplo, con Javier García y con Jaime Canalejo, que van por tres diplomas olímpicos. Rodrigo Conde y Aleix García son muy jóvenes y ya tienen su primer diploma olímpico. Y en chicas Aina Cid y Esther Briz. Yo creo que desde 2016 el resultado olímpico deportivo está acompañando. En Londres 2012 no tuvimos participación y pasar de eso a estar en 2016, en 2020 estuvo muy bien y en 2024 se ha tenido un resultado deportivo bastante satisfactorio. No nos podemos quedar con eso, simplemente tenemos una generación muy buena. De los que son mayores ya, pues le queda su último ciclo olímpico, pero después viene gente empujando desde abajo, que están ahí ya para competir.

En Los Ángeles 2028 se abre otra ventana para el Remo, que es la modalidad Beach Sprint, donde España cuenta con bazas importantes...

Ahí somos un enemigo a batir. Ya está demostrado la capacidad que ha tenido gente como Adrián Miramon, este año Ander Martín, que ha quedado subcampeón del mundo, la propia Esther Briz, que rema tanto en Olímpico como en Beach Sprint, Teresa Díaz, que ha quedado cuarta en el Mundial; y sobre todo hay una concentración casi permanente todo el año en Murcia, en los Alcázares, que está teniendo pleno rendimiento.

Igual que en el Remo Olímpico todavía vamos creciendo, en Beach Sprint somos los que tenemos que defender el trono. Desde el principio hemos sido una potencia, con nombres como Adrián Miramon o el caso de Ander, que ha quedado subcampeón del Mundo y que estamos ahí para protegerlo. Eso también se llama opciones de medalla.