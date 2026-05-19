Miguel Ángel Jiménez, un 'rockero' del golf, dispuesto a defender su título en Marruecos

El golfista malagueño, Miguel Ángel Jiménez, regresa a Marruecos con un objetivo claro: defender el título del prestigioso PGA Champions Trophy Hassan II, una de las citas más destacadas del circuito senior internacional.

Conocido por su carisma dentro y fuera del campo, vuelve a competir en un torneo donde ya dejó huella gracias a su experiencia, regularidad y enorme talento.

A sus 62 años, Jiménez continúa siendo una referencia del golf mundial. Su estilo elegante, su serenidad en los momentos decisivos y su inconfundible imagen —siempre acompañada de su puro y su actitud relajada— lo han convertido en una de las figuras más queridas del deporte. A lo largo de su carrera ha conquistado títulos en Europa, Asia y Estados Unidos, además de representar a España en múltiples ediciones de la Ryder Cup.

Su Alteza Real el Príncipe Moulay Rachid presidió la ceremonia de entrega del Trofeo Hassan II y la Copa Lalla Meryem. / PGA CHAMPIONS

Una relación especial con Marruecos

La relación de Miguel Ángel Jiménez con Marruecos y con el Trofeo Hassan II es especial. El torneo, celebrado tradicionalmente bajo el alto patrocinio de la familia real marroquí, reúne cada año a algunas de las grandes leyendas del golf internacional. En este escenario, el español encontró nuevamente el éxito la pasada edición, demostrando que su competitividad permanece intacta frente a jugadores de enorme nivel.

Su regreso despierta una gran expectación entre aficionados y organizadores. Marruecos se prepara para recibir a una auténtica leyenda del golf, capaz de conectar con el público gracias a su cercanía y autenticidad. Para Jiménez, defender el título no será solo un desafío deportivo, sino también la oportunidad de seguir ampliando una trayectoria ejemplar que continúa inspirando a nuevas generaciones de golfistas.

El cartel del torneo de esta edición del Trofeo Hassan II que alcanza su 50ª edición / PGA CHAMPIONS

Con experiencia, talento y una pasión intacta por el juego, Miguel Ángel Jiménez afronta la 50 edición del Trophy Hassan II dispuesto a seguir haciendo historia en suelo marroquí.

Favorito del público

El golfista malagueño, convertido desde hace años en una auténtica leyenda del deporte español, regresa a un país donde siempre ha encontrado el cariño del público y donde recientemente volvió a demostrar que la edad no es un límite cuando el talento y la pasión permanecen intactos.

Nacido en Churriana, Málaga, en 1964, Miguel Ángel Jiménez construyó una carrera alejada de los caminos convencionales. Hijo de un mecánico, comenzó trabajando muy joven antes de descubrir que el golf podía convertirse en su verdadera vocación.

Sus inicios fueron humildes, entrenando en campos modestos y aprendiendo prácticamente de manera autodidacta, pero pronto destacó por una combinación poco habitual de talento natural, creatividad y una fortaleza mental extraordinaria.

Un jugador respetado

Profesional desde principios de los años ochenta, Jiménez fue creciendo paso a paso hasta convertirse en uno de los jugadores más respetados del circuito europeo. Durante décadas compitió al máximo nivel frente a algunas de las mayores estrellas del golf mundial, acumulando victorias y consolidándose como uno de los deportistas españoles más exitosos de todos los tiempos.

Su palmarés incluye 45 triunfos profesionales, y participaciones memorables en la Ryder Cup representando a Europa y títulos internacionales que lo situaron entre los grandes nombres del golf contemporáneo.

Jiménez nunca ha escondido su pasión por los puros y el vino que ha llevado a todo el mundo / CHAMPIONS

Más allá de sus resultados, Miguel Ángel Jiménez siempre destacó por su personalidad única. Su imagen relajada, sus famosos puros, su afición por el vino y su carisma natural lo transformaron en un personaje admirado incluso por quienes no siguen habitualmente este deporte.

En un mundo marcado muchas veces por la rigidez y la presión, el malagueño logró triunfar manteniendo un estilo propio e inconfundible. Esa autenticidad le permitió conectar con varias generaciones de aficionados y convertirse en uno de los jugadores más queridos del circuito.

Triunfa en el PGA Tour Champions

Con el paso de los años, lejos de retirarse, Jiménez encontró una nueva etapa de éxito en el circuito senior estadounidense, el PGA Tour Champions. Allí continuó ampliando su leyenda gracias a una impresionante colección de victorias (14) frente a otras grandes figuras históricas del golf. Su competitividad, su experiencia y su capacidad para mantener la calma en los momentos decisivos siguen siendo algunas de sus principales armas.

Jiménez ha ganado muchos torneos importantes como el Open Champions / CHAMPIONS

Precisamente en ese contexto llega ahora su regreso a Marruecos para defender el título del PGA Champions Trophy Hassan II. Regresa con el desafío de defender la corona y continuar agrandando una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte español.

A sus 62 años, Miguel Ángel Jiménez sigue transmitiendo la misma pasión que cuando empezó. Cada torneo parece una celebración de su amor por el golf y de una carrera construida con esfuerzo, personalidad y talento. E

n Marruecos volverá a ser una de las grandes atracciones del campeonato, un jugador capaz de inspirar admiración dentro y fuera del campo y de demostrar que las leyendas nunca dejan de competir.