Miguel Àngel Cos, fisioterapeuta, explica el milagro con Àlex Pintado tras su grave accidente: "Había muchas dudas"

La vida de Àlex Pintado dio un vuelco el pasado 5 de abril cuando un tropezón en Font Romeu durante una concentración con su equipo le llevó a impactar con una piedra puntiaguda que le seccionó casi por completo el tendón del tibial anterior y otros tres tendones extensores en el pie izquierdo. El nervio se salvó de manera milagrosa.

Tras ser derivado al Hospital de Terrassa desde el de Puigcerdà, esa misma noche fue intervenido, pero a las dos semanas se soltaron algunos y tuvo que volver a pasar por el quirófano. Fueron días muy complicados, pero el medallista de bronce en 1.500 en los Mundiales sub'20 de Lima'24 ha vuelto a los entrenamientos seis meses después.

Gran parte de culpa en esta recuperación la tiene Miquel Àngel Cos, fisio de la Federación Española de Atletismo (RFEA) que trabaja en el CAR Sant Cugat y ha sanado con sus mágicas manos a buena parte de la elite del atletismo. Sin ir más lejos, la 'combinera' María Vicente y la triplista venezolana Yulimar Rojas, quienes reaparecieron en el Mundial de Tokio.

"Tras el accidente había muchas dudas. Seis meses después, somos mucho más optimistas. Los cirujanos resuelven la sección de los tendones, pero queda la duda sobre cómo se verá afectado el nervio. Una persona normal estaría perfectamente a nivel funcional, pero un atleta de elite es distinto. De todas formas, está haciendo buenos entrenamientos y está mejorando día a día. Tal vez el rango de movilidad no acabará siendo el mismo, pero eso pasa también con las lesiones de cruzados", explicó con tono didáctico.

Cos admite que ciertos déficits en articulaciones pueden acarrear "compensaciones en otras y deberá tener más cuidado, pero eso le pasa también a los que se rompen el Aquiles. Es muy joven y la capacidad de regeneración es mucho mayor. Además, como dicen los neurocirujanos, durante dos años el nervio tiene capacidades regenerativas. Han pasado tan solo seis meses e insisto en que somos optimistas".

El que fuese fisio del primer equipo del Barça de 2000 a 2008 se implica con sus pacientes y se ha ganado el respeto, la admiración y el aprecio de todo el atletismo. "Recuerdo a Judit Pla (gran exfondista catalana), que después de una desinserción del isquiotibial, se emocionó el primer día que volvió a correr y nos emocionamos nosotros. Y con Àlex ha pasado un poco lo mismo. Te viene un subidón de decir... es que hay lesiones que te las llevas a casa. Cuando ves que las cosas van de cara y que van evolucionando bien, estás contento", comentó.

Pintado ha vuelto por fin a los entrenamientos / INSTAGRAM

En cuanto a Pintado, al fisio le gustaría "tener la facultad de poner la mano encima de alguien y hacer una radiografía, pero sí te digo que muscularmente es muy bueno y tiene un gran perfil anatómico. A Reyes Estévez le decían, 'vas a ser Fermín Cacho' y era un error. Ahora no podemos decirle que va a ser Reyes. ¡Es Àlex Pintado! Aún así, lo veo rodar y digo, hostias, ha nacido por correr. Parece que vaya trotando, pero miras el crono y ves que es un ritmo brutal. Le queda mucho camino para hacer, pero son gente que tienen un talento natural".

Cos entiende la medicina y la recuperación "como un trabajo en equipo y quiero destacar el seguimiento que está haciendo el traumatólogo Javier Alonso, del Hospital de Terrassa, que es el cirujano que hizo la segunda intervención. La rehabilitación se hace gracias a su trabajo; sin eso, no estaríamos aquí. La lesión era tan grave que no bastó con una sola intervención".

"En esta segunda operación se implicó mucha gente y muchos especialistas, como el doctor Raul Figa e insisto en Javier Alonso. Es que se está preocupando cada día por cómo va todo y su trabajo ha sido muy importante. Esto es el trabajo en equipo, así da gusto trabajar", añadió. Más de tres décadas después, sigue enamorado de su profesión.