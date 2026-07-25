Michael Kim hace historia en el PGA Tour

Michael Kim (-14) lidera el 3M Open después de la segunda jornada en el torneo del PGA Tour y con tres golpes de ventaja sobre sus perseguidores, Ben Kohles (-11), Emiliano Grillo (-11) y Chandler Philips (-11). Y algo habrá tenido que ver en tan suculenta renta la tarjeta de 59 golpes (-12) que Kim fue capaz de entregar el viernes en el TPC Twin Cities de Blaines, Minnesota.

Aunque más que el liderato, que le permitirá luchar por la victoria elfin de semana, la jornada será recordada por su espectacular tarjeta de 59 golpes que le llevó a meterse en la historia del circuito estadounidense por derecho propio. Este coreano pero norteamericano de adopción vivió la vuelta soñada por cualquier profesional.

Lograba ocho menos en una secuencia de diez hoyos, del 2 al 12, y luego encadenaba cuatro birdies consecutivos más en los últimos cuatro hoyos del recorrido para hacerse un hueco en la historia: es la decimosexta tarjeta de 59 golpes (o mejor) que se entrega en la historia del PGA Tour.

Kim vivió una jornada para la historia acumulando nada menos que 12 birdies / PGATOUR

Inspirado con el putt

Kim estuvo especialmente inspirado en los putts desde esas distancias que van de los tres a los cinco metros (entre 10 y 18 pies), un rango donde el birdie es razonable, pero los porcentajes no son tampoco tan altos.

De los 12 birdies que sumó, siete llegaron desde ese tipo de distancias, prácticamente todos los que tuvo, transformando una buena vuelta, una gran vuelta, si se quiere, en este bello disparate final que puede llevarle a su segunda victoria en el PGA Tour, ocho años después de la primera (John Deere Classic de 2018).

Kim registró el cuarto 59 en el PGA TOUR desde 2024. Jake Knapp fue el último en lograr esta hazaña durante la primera ronda del Cognizant Classic 2025 en The Palm Beaches. Jim Furyk ostenta el récord del PGA TOUR con un 58 en el Travelers Championship 2016.

"Una jornada increíble"

“Hoy fue un día increíble, pero aún así, solo voy por la mitad, así que todavía necesito concentrarme para el fin de semana”, dijo Kim, quien comenzó con un 69 el jueves. Kim dijo que su mentalidad era no jugar “demasiado a la defensiva”, un desafío en el par 3 del hoyo 17 y el par 5 del hoyo 18, donde el agua protege ambos hoyos. “Me dije a mí mismo: ‘Oye, este es el momento de entrar en los libros de historia, así que vamos a por ello. No vamos a dejar que la suerte nos sonría, vamos a esforzarnos y a hacer algunos buenos golpes’”, dijo Kim.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, es uno de sus perseguidores. Scheffler llegó a estar nueve bajo par antes de que su segundo golpe cayera al agua en el hoyo 14, lo que le costó un doble bogey.

Su golpe de salida en el par 3 del hoyo 17 aterrizó en el rough de la derecha, y su segundo golpe, desde una posición complicada muy por debajo de sus pies, se deslizó 10 metros más allá del hoyo, resultando en un bogey. "Tuve mala suerte, pero son cosas que pasan", dijo Scheffler que seguro que lo va a intentar el fin de semana.