Golf
Michael Jordan, el mayor ‘fan’ de la Ryder Cup que inspira a los dos equipos
La ex estrella de la NBA no se pierde la competición desde que estuvo en la edición de Valderrama, en 1997 y su presencia motiva a todos los jugadores y capitanes
Si la visita a la Ryder del presidente Donald Trump en la jornada del viernes fue un impulso emocional para el equipo estadounidense que no logró traducir en victorias en esa primera jornada de juego, la presencia del gran icono del deporte mundial, la ex estrella de la NBA, Michael Jordan, acaba siendo una motivación para todos.
Y es que el seis veces campeón de la NBA y ávido golfista, ya es un habitual en las grandes competiciones de golf, y especialmente la Ryder Cup, un torneo que exige lo mejor del jugador y la presión que te cae encima, los factores que siempre han marcado la exitosa carrera del jugador de los Bulls.
Y tenerlo entre las cuerdas en torneos como la Ryder Cup no deja de ser una motivación para los jugadores de ambos equipos, aunque especialmente para los estadounidenses, que se sienten orgullosos de tenerlo cerca en un torneo de estas características.
Un fan desde Valderrama
Jordan ya empezó a vivir el ambiente y la emoción de la Ryder desde la primera edición que se hizo fuera de las Islas Bitánicas, concretamente en Valderrama en 1997 y desde entonces, ha sido un fiel seguidor del torneo, aunque también se le ha visto en todos los torneos ‘Grandes’ e incluso la Presidents’s Cup.
El ‘23’ sigue levantando admiración allí donde va y todos quieren hacerse una foto con la ex estrella de los Bulls, que siempre intenta ofrecer un perfil discreto con su gorra y puro, aunque es difícil no reconocerlo durante la vuelta, siguiendo el juego desde cerca, como si lo viviera en las propias carnes.
En Bethpage Black, incluso tuvo la oportunidad de cruzarse con uno de sus compañeros campeones en los Bulls, el croata Toni Kukoc, con el que se fundó en un cálido abrazo, aunque defendiendo a equipos diferentes, obviamente. El croata también está muy 'enganchado' al golf desde hace muchos años.
Donald se inspira en él
Hasta el propio capitán europeo, Luke Donald, reconoció que siguió los consejos de Jordan para inspirarse de cara al torneo de este fin de semana en una relación cercana que mantienen desde sus tiempos en Chicago.
“Me enseñó que, aunque creo que ganó cuatro o cinco títulos de anotación antes de ganar un anillo, necesitas a tus compañeros. Puedes ser un equipo de campeones, pero no un equipo campeón. Siempre necesitas a la gente a tu alrededor”, decía Donald.
“Siempre eres más fuerte como colectivo. Y eso es algo que, desde luego, he aprendido de él y he intentado implantar en mis equipos estas dos últimas Ryder: siempre somos más fuertes juntos. Son valores sólidos que intentamos cumplir», aseveró el inglés.
