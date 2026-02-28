México, en el punto de mira: la muerte de 'El Mencho' siembra dudas sobre el Mundial de 2026

La ola de violencia desatada en México el 22 de febrero tras la muerte en Jalisco del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, reconocido como ‘El Mencho’, puso en jaque a uno de los países sede del Mundial de Fútbol 2026 y generó dudas sobre la seguridad para albergar allí eventos deportivos.

El día que cayó 'El Mencho', el fútbol mexicano suspendió el clásico femenino de la décima jornada entre Guadalajara y América, en el estadio Akron de Zapopan, y también el partido Querétaro-Juárez de la Liga MX, en el estadio La Corregidora de Querétaro.

El Akron, precisamente, acogerá en cuatro meses cuatro encuentros del Mundial 2026 (Corea del Sur-Ganador Repesca Europea, México-Corea del Sur, Colombia-Ganador de Repesca FIFA y Uruguay-España).

Ante la incertidumbre del mundillo del deporte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dio un parte de tranquilidad y afirmó que su país hará el Mundial junto con EE.UU. y Canadá. "La sede es México. Sus sedes son las que son y no hay ningún cambio".

LA FIFA, PREOCUPADA

Admás, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que el Mundial sigue en pie en el país norteamericano. "Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos de que todo se hará de la mejor manera posible".

Ciudad de México albergará el 11 de junio el partido inaugural del Mundial y tiene cuatro partidos más programados. Guadalajara y Monterrey serán sedes de otros cuatro encuentros cada una.

Sin embargo, pese al espaldarazo de la FIFA, México sufrió un revés cuando World Aquatics, el ente de los deportes acuáticos, anunció el día 26 la suspensión de la parada en Zapopan de la Copa Mundial de Saltos, prevista del 5 al 8 de marzo próximo.

Esta es la primera suspensión de un evento deportivo en México a raíz de la muerte de 'El Mencho'.