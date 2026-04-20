Los Mets pierden 11 juegos consecutivos y recién iniciada la temporada parecen despedirse

Es la peor racha de derrotas que sufren los Mets de Nueva York en 22 años. Son ya 11 descalabros consecutivos los que se han llevado y con la temporada aproximándose apenas a su primer mes de iniciada, parece que será otra temporada sin corona en Queens, donde la historia una vez más se repetirá.

Un fatídica y agónico descalabro (1-2) en Chicago cerró la gira de los Mets, que volverán a casa para buscar finalmente reencontrarse con la victoria.

Mantiendo la ventaja mínima desde la quinta entrada, un doble de Michael Conforto impulsó la carrera del empate para Chicago en la novena, enviando el juego a extra innings, donde sellaron la victoria y alargaron la pena de los Mets.

"Tenemos un gran equipo. David Stearns (gerente general del equipo) armó un buen equipo, pero esto (derrotas) demuestra que a nadie le importa. Tenemos que salir y hacer el trabajo. Es una mala sensación, pero tenemos que dar vuelta a la página", compartió Francisco Lindor, campocorto del equipo y quien es el segundo con más tiempo en el mismo.

Despidiéndose antes de hora

Aunque la temporada apenas comienza, se acerca la hora de que los Mets afronten la realidad de que no solo luce casi imposible que puedan finalmente ganar otra Serie Mundial, sino que fracasarán en el intento de siquiera alcanzar la postemporada -- sorpresivamente -- por segundo año consecutivo.

Las 11 derrotas en fila dentro del primer mes de temporada son la peor racha del equipo desde 2004, pero es también el 'horizonte de eventos' para colarse en la postemporada. Nunca un equipo que ha perdido 12 juegos consecutivos en cualquier punto de la campaña ha logrado clasificarse a la fase final. Sí lo han hecho tres equipos con 11 derrotas seguidas:

Giants (1951) - Perdieron la Serie Mundial ante los Yankees.

(1951) - Perdieron la Serie Mundial ante los Yankees. Braves (1982) - Cayeron en Serie de Campeonato.

(1982) - Cayeron en Serie de Campeonato. Dodgers (2017) - Perdieron la Serie Mundial ante los Astros.

Resulta catastrófico para los Mets, que son el equipo con la segunda nómina más cara en las Ligas Mayores -- con un estimado de 370 millones de dólares -- , pero se sitúan en el último lugar de la clasificación en la Liga Nacional.

Poco para lucir en Queens

Aunque los Mets no son ni siquiera el peor equipo en las estadísticas de pitcheo, la capacidad del equipo para batear y alcanzar las bases es la segunda peor en las Mayores, ubicándose un 22% debajo del promedio. Solo los Reds de Cincinnati tienen peores promedios ofensivos e igual son líderes divisionales.

La única buena noticia para los de Queens es que Juan Soto podría volver a jugar con el equipo en la próxima serie ante los Twins de Minnesota. Por molestias en la pantorrilla, el jardinero dominicano ha estado fuera de la alineación desde el 3 de abril.

Aunque sus cinco carreras impulsadas (RBI) en los ocho partidos que ha jugado no son mucho para presumir, colaboraron para conseguir tres de las siete victorias que suman hasta ahora.

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La serie a tres juegos entre Twins y Mets comenzará este martes 21 de abril en el Citi Field.