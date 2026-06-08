Metropolitan moviliza a más de 4.000 personas en su semana solidaria contra el cáncer de pulmón

Más de 4.000 personas se han movilizado durante toda la semana solidaria de Metropolitan, la Social MET, para aportar su grano de arena en la recaudación de fondos para luchar contra el cáncer de pulmón. En esta ocasión, la entidad beneficiaria es The Ricky Rubio Foundation, que destinará todos los fondos recaudados a proyectos de investigación, prevención y apoyo a pacientes oncológicos.

El evento culminante de la Social MET tuvo lugar este sábado en el hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, punto de encuentro de los participantes de los 8 clubes que Metropolitan tiene en la provincia de Barcelona y que participaron del Saturday Met Live, el evento final. El periodista y presentador de televisión Manel Fuentes fue el maestro de ceremonias en Barcelona, donde compartió protagonismo con Adriana Jarrín, especialista en yoga oncológico que dirigió una masterclass de esta especialidad, y con Cesc Escolá, que contagió su energía y optimismo a los asistentes a su sesión de Full Body Battle. Una última sesión de dance, dirigida por los técnicos de Metropolitan, puso el punto y final al evento.

Albert Soler, CEO de Metropolitan, agradeció la participación de los asistentes / Metropolitan

Al mismo tiempo que esto sucedía en Barcelona, la actividad del Saturday Met Live se desarrollaba también de manera simultánea en otras ciudades como Bilbao, Gijón, A Coruña, Madrid, Ourense, Sevilla, Vigo, Zaragoza y Niza (Francia). El deporte, la música y la diversión fueron los protagonistas de un evento dirigido a socios, socias, familiares y amigos.

Ricky Rubio, embajador de este evento y que se encuentra disputando el Playoff de la ACB con la Penya, no pudo asistir al Saturday Met Live pero envió un mensaje grabado a los asistentes al evento: “Esta jornada va más allá del deporte. Luchamos por una causa que es mejorar la vida de los demás. La conexión que podemos hacer con un grupo es mucho más que lo que puedes hacer individualmente. Cuando compartes tu objetivo con más gente, llegas más lejos. Si tienes un motivo suficientemente fuerte por el que luchar da igual el huracán que pase, que la misión va a seguir.” Josep Heredia, director de The Ricky Rubio Foundation, representó a la entidad y agradeció el apoyo desinteresado de Metropolitan.

Por su parte, Albert Soler, CEO de Metropolitan, agradeció la participación de los asistentes y puso el valor en la esencia del proyecto: “Metropolitan es una manera de entender la vida. Con proyectos como este, nos ponemos al lado de una realidad que impacta en nuestras vidas. Y contribuimos a estos proyectos de la mejor manera que sabemos hacerlo, a través del deporte. Somos un club de bienestar con alma solidaria”.

Una pulsera con mucha simbología

Todos los participantes del Saturday MET Live recibieron una camiseta conmemorativa para participar en las masterclass, que compartió protagonismo con la pulsera solidaria, también de color azul. Más que un accesorio, este gadget con el logo de la campaña representa el compromiso de la comunidad Metropolitan, ya que cada una contribuye directamente a recaudar fondos para The Ricky Rubio Foundation. A la venta por 5€ en todos los clubs Metropolitan y en la web www.clubmetropolitan.com, estas pulseras seguirán disponibles hasta el 17 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, momento en el que se anunciará la cantidad total recaudada.

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En la primera edición de la Social Met, Metropolitan aportó un total de 45.250 euros a la lucha contra la ELA, fruto del compromiso de sus socios y de la compañía con esta causa. La entidad beneficiaria de esta cantidad fue la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), asociación que engloba a fundaciones y asociaciones de familiares y/o profesionales protectoras de personas afectadas por la ELA, que está destinando estos fondos a la mejora de la calidad de las personas afectadas.