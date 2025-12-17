Metropolitan destina 45.250 euros a la lucha contra la ELA tras el éxito de su iniciativa Social MET

Metropolitan destinará 45.250 euros a la lucha contra la ELA, fruto del compromiso de sus socios y de la compañía con esta causa.

La entidad beneficiaria de esta cantidad ha sido la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), asociación que engloba a fundaciones y asociaciones de familiares y/o profesionales protectoras de personas afectadas por la ELA, que destinará estos fondos a la mejora de la calidad de las personas afectadas.

La iniciativa Social MET

La recaudación de estos fondos se ha vehiculado a través de la Social MET, una semana benéfica en que los clubes Metropolitan y sus diferentes áreas (actividad física, belleza, nutrición, fisioterapia y restauración) organizaron actividades de concienciación y recaudación de fondos.

Además, entre las iniciativas impulsadas destacó la venta de una edición exclusiva de calcetines solidarios (de color verde corporativo de ConELA y con el logo de las dos entidades), que se convirtieron en uno de los símbolos más visibles de la Social MET y del compromiso de sus participantes.

La entrega del cheque simbólico de 45.250 euros se llevó a cabo durante la reciente convención que organizó Metropolitan con los directores de sus 23 clubes de España y Francia.

Embajadores y testimonios clave

Su implicación en esta iniciativa fue fundamental para concienciar e involucrar a todas las personas en un proyecto que contó como embajador con Juan Carlos Unzué, exfutbolista y extécnico y figura imprescindible en la lucha contra la ELA.

Su testimonio personal fue el motor de la campaña de comunicación para reforzar el compromiso de Metropolitan con una causa que necesita del esfuerzo de todos.

Fernando Martín, presidente de ConELA, se ha mostrado agradecido por la confianza de Metropolitan en la entidad que dirige.

Agradecimientos y compromiso institucional

“Los 42.250 euros que han recaudado no sólo consolidan nuestra labor, sino que reflejan una confianza inmensa en lo que somos. Este apoyo nos impulsa a seguir adelante en pro de la calidad de vida de las personas enfermas de ELA de nuestro país y en pro de construir juntos, en nuestra sociedad, un espacio más equitativo, donde nos cuidamos.

Pero también simboliza esa bonita confianza que han depositado en nosotros. Estamos profundamente agradecidos a todos los socios, participantes y, por supuesto, al equipo del Metropolitan por creer, apoyar y no desfallecer en esta tan necesaria causa en la que juntos somos más fuertes”.

Por su parte, Albert Soler, CEO de Metropolitan, ha puesto en valor el compromiso social que adquiere la compañía.

Futuro de la Social MET

“Queremos devolver a la sociedad parte de lo que recibimos y esta era una causa que encajaba perfectamente con esta voluntad. Es el momento de dar las gracias a la comunidad Metropolitan, socios y empleados, sin cuya implicación no hubiera sido imposible el éxito conseguido.

También queremos agradecer de corazón el respaldo de Juan Carlos Unzué, quien desde el primer minuto se implicó en el proyecto y nos recomendó ir de la mano de ConELA”.

Para 2026, Metropolitan ha confirmado la segunda edición de la Social MET, que en esta ocasión se desarrollará durante la primavera, en favor de una causa que se dará a conocer en las próximas semanas.

Sobre Metropolitan

Fundada en Barcelona en 1989, Club Metropolitan es la mayor cadena nacional de centros premium de actividad física, salud y ocio.

Con un total de 21 clubes en España y 2 en Francia, Metropolitan ocupa una posición de liderazgo incuestionable en el sector premium, ofreciendo una propuesta de bienestar integral en el entorno exclusivo de sus clubes.