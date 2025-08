¿Qué es el método Fuentes con el que triunfa la natación artística española?

La natación artística española ha sido una de las grandes protagonistas del Mundial de Singapur en el que se han conseguido un total de nueve medallas de once posibles, tres de ellas de oro. Un balance positivo para abrir un ciclo olímpico que España afronta renovada, con la llegada de Andrea Fuentes como seleccionadora.

La catalana, la nadadora más laureada de la natación nacional, tomó las riendas del equipo en noviembre, tras una exitosa etapa al mando de Estados Unidos, y después de unos pocos meses ya ha cosechado resultados, implantando una nueva filosofía de trabajo: el 'método Fuentes'. "Yo tenía muy claro que quería entrenar de una manera que se centrara en mis principios. Porque no quería ni hacer sentir mal a los deportistas, ni hacer lo que siempre se había hecho, porque sinceramente me aburría", explica la seleccionadora en declaraciones a 'SPORT'.

Para Fuentes, era clave que su método fuera "respetuoso" con la persona, y en lugar de "someterla a presión, la empoderara y le desplegara las alas". Una filosofía novedosa que "no sabía si tendría resultados, porque no lo había visto nunca, al menos en nuestro deporte". En 2018, cuando firmó como seleccionadora de Estados Unidos empezó a forjarse la manera "en la que iba a ser entrenadora". "Tenía muy claro que aunque no tuviera resultados, seguiría siempre en esta línea y buscaría la manera. Pero no me cambiaría al otro lado". Y llegaron los resultados con Estados Unidos.

Cuatro pilares

"Cuando vine aquí tenía muy claro que iba a seguir de la misma manera", recuerda la catalana que ha implantado su filosofía basándose en cuatro pilares. "El primero es ser auténtico", apunta, huyendo de esa idea de ser "todos iguales porque siempre lo hemos hecho así".

"Estas frases de siempre ha funcionado así, pues lo haremos así, para mí es como anti-evolución. Y quiero que cada uno descubra cómo es, que defendamos nuestra diferencia como seres únicos", explica, remarcando que "si a ti te han dado estos dones como persona, es porque tu deber es potenciarlos al máximo. ¿Para qué los vas a esconder, no? Así que siempre defendiendo la autenticidad".

"Eso implica ser transparente. La comunicación es mucho más fácil porque el canal está abierto completamente. Y está aceptando críticas y también aportando información para poder crecer juntos. Así que hay mucha comunicación y es muy transparente todo empezando por mí. Yo me abro completamente a ellos y enseño mi vulnerabilidad sin ningún miedo. Porque de hecho para mí la valentía también se centra en que no me da miedo enseñar mis puntos débiles. Porque sé que los voy a mejorar y entre todos lo hacemos", comenta a SPORT.

Un ejemplo que sus nadadores "ya copian" empezando a introducir "esta manera de abrir las pequeñas dificultades que tienen dentro. Las arreglamos juntos y se fortalecen. Y eso provoca mucha unión de equipo". Es este precisamente el tercer pilar del 'método Fuentes', "que sea un equipo unido porque somos un deporte de equipo. Y porque creo mucho en que el poder de que la unión hace la fuerza. Trece cerebros divididos van a pensar individualmente en direcciones separadas. Pero si nos unimos todos en la misma vamos a tener una inercia mucho más potente".

"Eso nos lo han dicho muchos países de fuera. Se ve un equipo muy unido. Y eso en las acrobacias que nosotros hacemos se nota mucho esa unión. Se ve mucho mejor", asegura, recordando que el objetivo del método es que sea "una experiencia muy positiva, con todas sus durezas porque si no, no te haces fuerte".

Andrea Fuentes, en la entrevista a SPORT / Dani Barbeito

"El rendimiento y el máximo esfuerzo provoca dolor físico y mental muchas veces. Pero siempre tiene que ser un entorno respetuoso, positivo y divertido. Quiero que se lo pasen bien", comenta la entrenadora que ha optado por innovar, introduciendo juegos en lugar de correr, o en vez de hacer siempre físico de una manera "les pongo misiones especiales muy difíciles, que son un poco más peliculeras".

"Nos vamos un día de premio si ha salido eso en vez de castigar porque no ha salido lo otro. Todo está reforzado hacia lo positivo que no quita que hay momentos muy duros. Pero quiero que cuando acaben digan 'lo volvería a hacer' en vez de por 'fin se ha acabado'".