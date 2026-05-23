¡Messi, Cristiano y un español entre los deportistas que más dinero ganan al año!

La prestigiosa revista Forbes publicó este pasado viernes la lista de los diez deportistas que más dinero facturan. Un detallado informe en el que repasan las enormes cantidades que han ingresado algunos de los mejores atletas del planeta en sus respectivas especialidades, siendo Cristiano Ronaldo, de nuevo, el que está en lo más alto. A cierta distancia aparece Leo Messi y entre los que más, también se encuentra un deportista español. Una lista privilegiada a la que todos han llegado por sus destacados méritos deportivos.

Durante los últimos cursos, ha habido varios cambios en lo alto de la tabla, pero desde su desembarco en Arabia, el futbolista portugués se ha asentado en el top con 300 millones de dólares en los últimos 12 meses. Una auténtica barbaridad, imposible de entender sin el dato de que, como explica la información, su salario en el Al-Nassr asciende hasta los 235 millones anuales. Cuarto año consecutivo y sexta vez en total, igualando así a Michael Jordan.

Messi, en acción con Inter Miami / 'X'

Leo Messi, en el podio

Leo Messi, quien lideró el ranking en 2019 y 2022, se consolida en el podio de los que más ganan con 140 millones de dólares, repartidos en 70 millones generados en el campo y otros 70 lejos de los terrenos de juego, como detallan sobre sus ingresos. Pasan los años, pero tanto el astro argentino como el portugués, siguen manteniendo su rango de superestrellas en el ecosistema deportivo mundial. Por delante del exazulgrana se encuentra el boxeador Canelo Álvarez con 160.

Un año de récords y unas ganancias de 1400 millones

La lista de 2026 también deja nuevos récords en otros deportes. Lewis Hamilton, ahora piloto de Ferrari, alcanza los 100 millones de dólares y supera la marca que él mismo había establecido en la Fórmula 1 en 2021. Shohei Ohtani, estrella de Los Angeles Dodgers, recupera el trono económico de la MLB con 127,6 millones, impulsado sobre todo por sus acuerdos comerciales.

Lewis Hamilton afronta su segundo año en Maranello / Scuderia Ferrari

De hecho, Ohtani es el gran dominador fuera del terreno de juego. Sus ingresos extradeportivos se estiman en 125 millones de dólares, gracias a alianzas con marcas occidentales como Fanatics, Hugo Boss o New Balance, y con compañías japonesas como FamilyMart, Ito En o Seiko. Entre los deportistas en activo, solo Conor McGregor había superado esa cifra fuera de la competición, en 2021, con la venta de su marca de whisky.

En conjunto, los diez deportistas mejor pagados del mundo ingresaron 1.400 millones de dólares, una cifra ligeramente superior a la del año anterior y más del doble que la registrada en 2016, cuando Ronaldo lideró por primera vez el ranking con 88 millones. Por tercer año seguido, todos los integrantes del top 10 superan los 100 millones.

Cristiano Ronaldo (Fútbol) - 300 millones de dólares Canelo Álvarez (Boxeo)- 170 millones de dólares Leo Messi (Fútbol) - 140 millones de dólares LeBron James (Baloncesto) - 137,8 millones de dólares Shohei Ohtani (Béisbol) - 127,6 millones de dólares Stephen Curry (Baloncesto) - 124,7 millones de dólares Jon Rah (Golf) - 107 millones de dólares Karim Benzema (Fútbol) - 104 millones de dólares Kevin Durant (Baloncesto) - 103,8 millones de dólares Lewis Hamilton (F1) - 100 millones de dólares

La influencia del dinero saudí

La influencia saudí sigue siendo una de las claves del negocio deportivo global. Además de los contratos de Ronaldo y Benzema, Canelo Álvarez mantiene un acuerdo millonario ligado a Riyadh Season, y el español Jon Rahm ha recibido importantes pagos procedentes de LIV Golf, el circuito respaldado por capital saudí. Aunque el fondo soberano de Arabia Saudí ha anunciado una reducción de su financiación a LIV, el dinero de Oriente Medio continúa marcando el paso en varias disciplinas.

Jon Rahm es la mega estrella del LIV Golf y su futuro en el circuito no parece claro / LIV

Respecto al año anterior, Ronaldo eleva sus ganancias en 25 millones y confirma el enorme peso económico que ha adquirido el fútbol saudí. Su salario se ha disparado desde que abandonó la Premier League en 2023, y no es el único caso. Karim Benzema, también en Arabia Saudí, aparece entre los diez primeros con 104 millones de dólares (8).

Las leyendas siguen siendo las protagonistas

La clasificación también refleja el peso de las grandes leyendas. Canelo Álvarez alcanza los 170 millones, Leo Messi llega a 140, LeBron James suma 137,8 y Curry 124,7, Benzema 104 y Durant 103,8. La edad media del top 10 se sitúa en 37 años, la más alta desde que Forbes elabora el ranking. Ronaldo, LeBron y Hamilton tienen ya 41 años, mientras que Ohtani y Jon Rahm, ambos de 31, representan el relevo más joven dentro de la élite económica.