Meritxell Budó: "El deporte base empieza en los municipios y necesita más apoyo”

Meritxell Budó (La Garriga, 1969) es presidenta de l' Associació Catalana de Municipis y alcaldesa de La Garriga. Con una amplia trayectoria en la gestión pública, defiende el papel esencial del mundo local como motor del deporte base y reclama más recursos y apoyo estructural para los ayuntamientos. Budó atiende a SPORT para analizar los retos del sector, poner el foco en la financiación de los equipamientos y advierte de la necesidad de una nueva Llei de l'Esport que responda a las demandas reales de los municipios.

Queréis ser protagonistas en la nueva Llei de l'Esport, ¿cómo está la situación de la tramitación de la ley?

Estamos participando porque nuestra entidad representa a todos los ayuntamientos de Cataluña y creemos que la Llei de l'Esport debe tener en cuenta todo lo que ocurre en los municipios, que somos, yo diría, uno de los principales impulsores de la práctica deportiva, desde el deporte base hasta también el deporte de alto nivel, ¿Por qué no? Participamos activamente en este nuevo proyecto de ley necesario, porque todos sabemos que la ley actual está obsoleta y hay que adaptarla a las necesidades actuales.

Mertixell Budó durante su entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Qué aspectos considera que deberían estar de manera imprescindible en la nueva ley?

La nueva Llei del l'Esport debe recoger todas aquellas demandas y peticiones de apoyo al mundo local para la práctica deportiva, porque no puede ser que las administraciones locales estemos solas ante los retos de la ciudadanía, ante el reto de poder disponer de unas instalaciones dignas y actualizadas.

Debemos valorar todo el entorno del deportista, todo lo que sucede desde el deporte base, que es lo que principalmente trabajamos e impulsamos desde el municipalismo, y que por tanto tenga toda la cobertura necesaria. No puede ser que los ayuntamientos asumamos unilateralmente el mantenimiento de unas instalaciones adecuadas porque financieramente no tenemos capacidad para hacerlo todo. Y aquí sufrimos, y sufrimos de forma relevante.

Debería resolver estructuralmente la financiación de los equipamientos deportivos municipales, que forman parte del sistema deportivo del país. Y debe ser una ley con visión de futuro, no solo para resolver problemas puntuales, sino que sirva para los próximos años y no quede obsoleta en poco tiempo.

"No tengo claro que el Govern impulse un debate transversal con todas las fuerzas políticas" Meritxell Budó — Presidenta de l'Associació Catalana de Municipis y alcaldesa de La Garriga

¿Es optimista?

No demasiado. Hemos empezado a hablar, lo cual es positivo, pero no tengo claro que el gobierno impulse un debate transversal con todas las fuerzas políticas, y al estar en minoría, no sé si podrá salir adelante.

¿Cuál es la situación actual con la última ley aprobada?

En estos momentos, cuando queremos impulsar un nuevo equipamiento deportivo, financieramente no está resuelto. Por tanto, queremos que de forma estructural y dentro de un marco legal se recoja cómo debe ser este acompañamiento en las inversiones en equipamientos deportivos, para fomentar y seguir fomentando la práctica del deporte.

¿Los gobiernos en Cataluña han apostado siempre por el deporte?

Creo que nunca han ido en contra del deporte, al contrario. Siempre ha habido diálogo con entidades y federaciones. Cuando fui consejera de Presidencia, el área de Deportes dependía de nosotros y trabajábamos estrechamente con el sector. Se abrió un debate para una nueva ley, pero quedó frenado por la pandemia. Espero que el gobierno actual lo retome y, sobre todo, que escuche la voz del mundo local.

Joan Vehils, director del diario SPORT, atiende a Meritxell Budó en su visita a la redacción / Dani Barbeito

Cuando miramos las carreras profesionales de los deportistas de élite, a veces no recordamos que han empezado todos en el deporte base…

Exacto. Por eso creo que en este país tenemos algo muy positivo, que es que creemos en el deporte base. Todo empieza desde pequeños y todo ocurre en tu municipio, cerca de casa. Después, a medida que creces y evolucionas, quienes destacan suelen salir de su ciudad para proyectarse en equipos y clubes más grandes y profesionalizar su carrera, pero todo empieza en el deporte base municipal. Por eso es tan importante que desde los ayuntamientos tengamos las herramientas necesarias para seguir fomentando una práctica deportiva universal, que cualquiera pueda practicar deporte si quiere, y que no sea algo reservado a determinados colectivos.

Como presidenta de la asociación y alcaldesa de La Garriga, ¿cómo se trabaja en el día a día con los jóvenes que practican deporte?

Se trabaja desde los ayuntamientos codo con codo con las entidades, y quiero poner en valor su labor, porque de manera voluntaria y altruista gestionan clubes locales, lo cual no es fácil, ya que lo hacen además de su trabajo. Y el voluntariado cada vez es más difícil. Por tanto, agradecemos su labor. Desde los ayuntamientos damos todo el apoyo posible para que puedan seguir fomentando el deporte base, desde las escuelas deportivas hasta las distintas categorías por edades.

También acompañamos, en la medida de lo posible, con inversiones en nuevos equipamientos y en la mejora de los existentes, que es una realidad: las instalaciones envejecen, requieren grandes inversiones y los ayuntamientos difícilmente tenemos capacidad para afrontarlo todo.

Los ayuntamientos sois clave para familias con menos recursos…

Sí, claro. Desde los ayuntamientos damos subvenciones a las entidades para que no recaiga todo en las familias. Estas hacen una aportación, pero si hay niños o niñas cuyas familias no pueden pagar, desde los ayuntamientos no dejamos a nadie atrás. Hay una parte social: si una familia no puede asumir las cuotas, el ayuntamiento se hace cargo. Por motivos económicos, nadie debería dejar de practicar deporte base en los municipios.

"Si una familia no puede asumir las cuotas, el ayuntamiento se hace cargo" Meritxell Budó — Presidenta de l'Associació Catalana de Municipis y alcaldesa de La Garriga

Uno de los grandes problemas que asustan a los expertos en salud es el sedentarismo, ¿cómo se combate desde los ayuntamientos?

Fomentando la práctica deportiva. El deporte no es solo competición o éxito; también hay una parte de cohesión social y de salud muy importante. Evitar el sedentarismo —que lamentablemente está bastante extendido— pasa por hacer que los niños practiquen deporte desde pequeños, lo que también favorece que lo hagan de adultos. Además, muchos ayuntamientos impulsan actividades como taichí, gimnasia adaptada para mayores o parques con equipamiento para hacer ejercicio al aire libre, para que también las personas mayores practiquen deporte. Cuanto más deporte practicamos, más probabilidades tenemos de tener una vida más larga, pero sobre todo más saludable.

¿Existe el riesgo de que estos espacios se queden obsoletos? ¿Falta financiación?

La ciudadanía siempre pide mejoras, así que hay que ir evolucionando. Por ejemplo, hace unos días inauguré un nuevo parque de calistenia en mi municipio porque a los jóvenes les gusta esta práctica al aire libre. Son pequeñas inversiones, no todo es construir un pabellón. Un parque de calistenia puede costar unos 15.000 euros, algo asumible para muchos ayuntamientos, y son instalaciones modernas que fomentan la práctica deportiva.

Ha sido premiada como mejor dirigente institucional por parte de l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport, ¿qué ha supuesto para usted?

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Es un honor que hayan pensado en mí. Lo interpreto como un reconocimiento a la labor de una alcaldesa que intenta fomentar el deporte apoyando a las entidades y poniendo en valor su trabajo y sacrificio, que no siempre se reconoce. También lo entiendo como un reconocimiento al mundo local, porque sin él no se practicaría el deporte que se practica en este país.